Усе в руках Трампа: полковник із Великої Британії пояснив, як працює таємна дипломатія щодо миру

Дональд Трамп впевнений, що війна в Україні наближається до свого завершення. Ба більше, припинення вогню може відбутися напередодні проміжних виборів у Сполучених Штатах, які заплановані на 3 листопада. Ці та інші сигнали щодо переговорів дають підстави вважати, що мирний процес триває.

Британський полковник у відставці Геміш де Бретон-Гордон у розмові з 24 Каналом зазначив, що також добрим знаком щодо наближення до миру в Україні стала заява Володимира Путіна, що так звано "СВО" нібито завершується. Він пояснив, чи готова Москва піти на поступки, щоб закінчити війну.

Як змінилась позиція України у мирних перемовинах?

Геміш де Бретон-Гордон пояснив, що наразі у публічному просторі є тільки фрагменти певних домовленостей, з яких дуже складно сформувати остаточну позицію та оцінити, що відбувається.

"Проте якщо скласти усі ці "пазли" до купи, то виявляється, що це тенденція. Вона, імовірно, свідчить про те, що проводиться велика робота щодо перемир'я та укладання мирної угоди", – припустив він.

Зверніть увагу! В аналітичному звіті найбільшого американського банку JPMorgan Chase зазначається, що війна в Україні, імовірно, закінчиться за фінським сценарієм. Йдеться про те, що Росія так і не зможе захопити усю Україну, проте і Києву доведеться нібито позбутися частини територій. Проте він збереже суверенітет, військо та продовжить рухатися за західним вектором розвитку. Також Україна, можливо, матиме нейтральний статус та обмежить чисельність своєї армії. Це дозволить Москві представити таку мирну угоду як свою перемогу.

Єдина людина, на його думку, яка може якнайшвидше домогтися припинення вогню і мирної угоди, це Дональд Трамп. США мають для цього усі необхідні важелі впливу. Все свідчить про те, що події розвиваються дуже активно і, ймовірно, це пов'язано саме з проміжними виборами в Америці.

Водночас останнім часом Україна зміцнює свої позиції і на фронті, і щодо ударів по російській території. Тому, впевнений британський полковник у відставці, Володимир Зеленський не поспішатиме підписувати той варіант мирної угоди, який було запропоновано у 2025 році. Також всі у світі хотіли б побачити дійсно справедливий мир в Україні.

Нагадаємо, що США запропонували у 2025 році мирний план щодо завершення війни в Україні, який складався з 28 пунктів. Зокрема, у ньому йшлося про скорочення української армії до 600 тисяч, відмову Києва від членства у НАТО та виведення українських військ з частини Донецької області. Також план передбачав повернення Росії у світову економіку та скасування санкцій. Україна цей план не узгодила, і в межах домовленостей між Києвом та Вашингтоном було ухвалено план з 19 пунктів.

"Тому нині зовсім інша ситуація. Раніше Росія пропонувала під час попередніх домовленостей певні вимоги щодо територій, чисельності української армії та відносин України із Заходом. Проте зараз все це має інший вигляд, адже Київ наразі перебуває у набагато вигіднішій позиції, ніж раніше", – підкреслив Геміш де Бретон-Гордон.

Він висловив сподівання, що Трамп, який зосереджувався на ситуації на Близькому Сході, зможе забезпечити справедливий мир для України до проміжних виборів у США. Тоді американський президент зможе зміцнити свої позиції і в середині Сполучених Штатів, і у зовнішній політиці.

Які позиції сторін щодо мирної угоди на сьогодні?

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов, який залучений до переговорного процесу, не виключає, що війна в Україні може завершитися у результаті мирних перемовин. Він підкреслив, що вірить у переговорний процес, його завершення та результат.

Однак наразі зустрічі делегацій України, Росії та США перебувають на паузі. Головне протиріччя між Києвом та Москвою, за словами Буданова, залишається не розв'язаним. Це територіальне питання, адже росіяни наполягають на виведенні українських сил з Донеччини, а Україна не погоджується на поступки у цьому питанні і наполягає на закріпленні лінії розмежування по ЛБЗ.

Що відбувається з мирними перемовинами?

Держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що США готові до посередництва у дипломатичному вирішенні російсько-української війни. Він наголосив, що процес переговорів уповільнився останнім часом. Однак змінились і позицій сторін. Україна, на його думку, відчуває впевненість у своїх силах на фронті. А у Росії з'явився оптимізм щодо зростання цін на нафту. Рубіо вважає, що заява Путіна про завершення війни дає надію, що діалог між сторонами поновиться.

Водночас Росія намагається висувати нові вимоги до України. Речник Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що для відновлення "повноцінних мирних переговорів" Україна має припинити бойові дії, залишити не тільки територію Донбасу, на чому Москва наполягала раніше, але й "російські регіони", тобто тимчасово окуповані території України.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак вважає, що зміна умов з боку Росії пов'язана з тим, що Кремль, ймовірно, повірив у свої сили. Це відбулося після того, як на тлі конфлікту на Близькому Сході, зросли ціни на нафту. Тому росіяни сподіваються, що у них в країні покращиться економічна ситуація і у Москви з'являться кошти продовжувати війну.