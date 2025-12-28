Росіяни вже готуються, – оборонець Маріуполя прояснив мету посилених обстрілів України

Росія не атакувала Київ напередодні Різдва, натомість завдала ударів по Чернігову, Одеській та Дніпропетровській областях, цілившись в енергосистеми та цивільну інфраструктуру. Кремль готується до весняного наступу, але його переговорні позиції слабшають.

Колишній британський військовий та український морський піхотинець Шон Піннер пояснив 24 Каналу, що ці атаки – спроба зламати український опір за допомогою холодної погоди.

Чи зможе Путін зберегти важелі впливу на переговорах?

"Коли я останнього разу був у Харкові, то росіяни обстрілювали все навколо. Зараз атакують стратегічні цілі – енергосистеми, інфраструктуру та підстанції. Це через холодну погоду, щоб зламати український опір. Але їхня позиція не змінювалася за 4 роки", – сказав Піннер.

Росія незабаром знову сфокусується на атаках по військових базах та житлових районах, посилюючи терор, а також готується до весняного наступу, на який можна очікувати зі зміною погоди.

Для висування максимальних вимог на переговорах потрібні важелі впливу.

Кінця війні не видно, доки Путін не піде на поступки, чого він, судячи з усього, робити не збирається. Чим довше це триває, тим менше їх у нього. Зараз він у гіршому становищі, ніж у 2022 році. Його економіка стагнує і ледве справляється з виконанням федерального бюджету. У якийсь момент йому доведеться поставити крапку,

– наголосив Піннер.

Що відомо про хід мирних перемовин?