Так вчили ще радянські викладачі: у ЦПД пояснили мовчанку Кремля щодо переговорів у Стамбулі

Кремль продовжує гру в мовчання щодо візиту в Туреччину. Так, Росія діє за тактикою, якої вчили ще в радянській вищій школі кдб і академії зовнішньої розвідки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Коваленка, очільника ЦПД РНБО.

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Мовчанка Кремля щодо переговорів в Стамбулі

Андрій Коваленко розповів, як зараз діє Росія стосовно візиту в Стамбул.

Він пояснив, що Кремль зараз діє щодо візиту до Туреччини за тактикою, якої вчили ще у радянській вищій школі кдб та академії зовнішньої розвідки. Ідеться про використання мовчання або затримки відповіді, щоб змусити опонентів діяти під тиском створеної невизначеності.

Чи спрацювало це зараз на користь Путіна? Ні, своїх цілей відсутністю інформації про власні плани він не досягає, взагалі. Навпаки, імовірність великих втрат для Росії внаслідок економічних санкцій вкрай велика. Ще й виглядає публічно боягузом,

– підкреслив глава ЦПД.

Коваленко додав, що Путін і його команда працюють рівно так, як вчили ще радянські викладачі.

"Бо інакше просто не вміють", – резюмував він.

Наголосимо, що в Кремлі досі замовчують склад делегації на переговори з Україною. Наразі там все ще не вказали, хто поїде від Росії на переговори до Стамбула.