Мова про тижні: Україна готова до переговорів з росіянами

Київ готовий до мирних перемовин – і чекає цього від Вашингтона і від Москви. Та є питання, чи не сховаються росіяни.

Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 20 травня.

Коли можуть бути переговори Україна – Росія – США?

Точно не відомо, та український президент припустив: це може відбутися протягом кількох тижнів. І, можливо, за участі не тільки США, але й Європи.

Хороші контакти були в нашої команди з американською стороною – і з питань нашої безпекової співпраці, і з дипломатії щодо росіян. Якщо вдасться цими тижнями повернутися до змістовної тристоронньої комунікації та якщо вдасться залучити європейців, це буде правильним результатом. Ми зі свого боку готові до таких відповідних кроків. Я розраховую, що партнери теж будуть готові й що росіяни не будуть ховатися,

– сказав Зеленський.

Він додав: найефективніше на Росію впливають санкції – і "далекобійні" від України, і економічні та політичні обмеження від партнерів. Завдяки цьому в Москві все ж може виникнути бажання закінчити війну в Росії.

Цікаво! 19 травня в Державній думі Росії уперше відверто визнали: економіка може не витримати продовження війни. Таку заяву зробив депутат від КПРФ Ренат Сулейманов. "Ні танки, ні снаряди не мають споживчої вартості: економіка їх виробляє, але населення ними користуватися не може", – сказав він. І підкреслив: 40 відсотків федерального бюджету Росії виділені саме на оборону та безпеку.

На якому етапі мирні переговори зараз і чи потрібні?

Про них не згадували відносно давно: спершу увагу США відвернула війна в Ірані, а потім Україна зосередилася на підриві російського потенціалу – зокрема, на ударах по НПЗ. Сили оборони успішно нищать ворога на фронті, інженери розробляють зброю, яка летить усе далі, а дрони "Азову" контролюють логістику навколо Донецька. Ба більше, Пентагон відправляє своїх військових учитися в Україну.

Іноземні ЗМІ дедалі голосніше говорять про те, що Україна переломила перебіг війни та перехопила стратегічну ініціативу. Особливо яскраво це проявилося в "дозволі" Зеленського для Путіна провести парад на Красній площі.

На цьому тлі може видатися, що переговори вести взагалі не варто і слід тиснути військовим шляхом. Військові успіхи України затьмарили дискусію про перемир'я, яке пропонували обидві сторони одна одній.

Іноземні медіа передають схожі повідомлення. Наприклад, Financial Times указали: Зеленський і Путін не бачать сенсу в продовженні мирних перемовин за участі США. Представники переговорної команди Стів Віткофф і Джаред Кушнер, до речі, так і не доїхали до Києва, хоча збиралися.

The New York Times 11 травня написали: Україна готується до затяжної війни – і без допомоги США. Бо значно краще справляється самотужки. Старший директор європейської політично-консалтингової компанії Rasmussen Global Гаррі Неделку заявив, що мирний процес фактично мертвий. А США більше не виглядають як надійний і розсудливий посередник між сторонами.

Водночас політолог Володимир Фесенко, якого процитували NYT, підкреслив: мирні переговори важливі, Київ не може повністю відмовитися від співпраці з Вашингтоном. Америка, хай би якою вона була, все ж єдиний реальний і найбільш впливовий модератор у мирному процесі. І тут їй годі знайти альтернативи.

Але Україна намагається це зробити. The Telegraph 20 травня з посиланням на джерела розповіли: Зеленський хоче відродити формат Е3, тобто "євротрійки". Це неформальне співробітництво між Великою Британією, Німеччиною та Францією. Україна, за даними джерел ЗМІ, більше не вважає США ефективним посередником у переговорах.