Кротевич пояснив, чим Україна не має права поступатися у переговорах з Росією

Нещодавнє опитування socis показало, що 50% українців схиляються до компромісного рішення щодо припинення війни. Однак в жодному разі не можна поступатися Росії у питанні демілітаризації.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на підполковника ЗСУ, ексначальника штабу бригади Нацгвардії "Азов" Богдана "Тавра" Кротевича в інтерв'ю Bihus.Info.

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Чим Україна не можна поступатися під час переговорів

Кротевич зазначив, що саме ситуація на фронті вирішує, чим Україна може поступитися під час переговорів.

Якщо в нас є якісь підрозділи в резерві, якщо ми встанемо в стратегічну оборону, хоча це доволі філософське розуміння. Якщо ми закріпимося на тих рубежах, де ми зараз перебуваємо, тоді ми можемо чимось торгуватися. Якщо ми відступаємо, відступаємо, відступаємо, то тут треба політичному керівництву вирішувати, чим ми можемо поступитися, чим ні,

– пояснив він.

Водночас Кротевич наголосив, що Україна точно не має йти на поступи Росії у питанні демілітаризації, скорочення війська, або чогось подібного.

"Але на це все потрібно дивитися фактично, адже те, що прописано на папері, зараз взагалі нікому неважливо. Те, що прописано на папері, те, що говориться в інтерв'ю, тим ж самим Трампом, або будь-ким – це все неважливо", – додав Кротевич.

Він також зазначив, що Трамп змінив ситуацію у світі на "право сильного", де можна робити все, що завгодно, якщо ти "сильніший".