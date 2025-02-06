У Трампа хочуть врахувати позиції всіх сторін для врегулювання війни в Україні

В адміністрації президента США Дональда Трампа вважають, що для врегулювання війни в Україні необхідно зрозуміти позицію всіх сторін. Одразу після цього можна шукати компроміси.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога в інтерв'ю Fox News.

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Що хочуть врахувати у Трампа перед початком переговорів

Келлог наголосив на необхідності врахування позицій усіх сторін для врегулювання війни в Україні.

Коли ви розробляєте плани щодо припинення цієї бійні, потрібно переконатися, що ви розумієте позицію кожного учасника процесу. Як тільки ми проведемо ці дискусії віч-на-віч, тоді ви дійсно зможете працювати ... над поступками,

– зазначив спецпредставник Трампа.

Водночас Келлог не прокоментував, які поступки можуть запропонувати Україні для припинення війни, а також не уточнив, чи йдеться про відмову від вступу до НАТО. Втім, він зазначив, що саме це питання частково сприяло його рішенню відвідати Європу наступного тижня.

Нагадаємо, що спецпредставник США планує відвідати Мюнхенську конференцію з безпеки, яка пройде 14 – 16 лютого. Там він зустрінеться зі світовими лідерами для обговорення війни Росії проти України.