19 лютого, 08:12
Зеленський заявив про 3 різні позиції щодо Донбасу: чого вимагає Україна

Софія Рожик
Основні тези
  • Президент Зеленський заявив, що Україна, Росія та США мають різні позиції щодо політичних питань, зокрема Донбасу, попри прогрес у військових домовленостях.
  • Україна не погоджується вийти з Донбасу, наголошуючи, що ця територія залишається її частиною, і закликає до продовження діалогу на рівні лідерів країн.

Президент Зеленський після переговорів у Женеві 18 лютого заявив, що Україна і Росія просунулися в питаннях військового напрямку. Але у всіх різна позиція залишається у політичних проблемах, зокрема, щодо Донбасу.

Про це йдеться в інтерв'ю президента України для британського журналіста Пірса Моргана. 

Що сказав Зеленський про позиції сторін на переговорах?

Зеленський розповів, що на тлі просування до результату за військовим напрямом, наближається й час створення документа, де буде прописано всі деталі здійснення моніторингу після припинення вогню. 

За політичним напрямом усе складніше. У нас немає єдиної позиції – навіть у тристоронньому форматі. У нас три різні точки погляди щодо питання територій, 
– зазначив президент.

У 2025 році під час переговорів у Саудівській Аравії Штати пропонували припинити вогонь, зупинитися на лінії розмежування і вирішувати територіальне питання дипломатично. 

Наразі сторони "трохи вийшли з тієї позиції", коли американці сказали про необхідність говорити про вільну економічну зону. 

Натомість Україна відповіла, що дотримується позиції США, запропонованої в Саудівській Аравії. 

"Я хочу підтримати будь-який формат, щоб не припиняти діалог. Але це не означає, що я прийму все", – наголосив Зеленський. 

Тим часом Росія продовжує вимагати, щоб Україна вийшла з Донбасу. Після цього, вони обіцяють, що війна нібито закінчиться.

Але Україна на це не піде і не визнає юридично ці території російськими. 

Ми не можемо просто піти. Як таке взагалі можливо? Це наша територія. І та частина, яка зараз окупована – теж наша територія... Так, це тимчасово окуповані території. Це дуже болісно для нас. Але зупинімося там, де ми знаходимося. І це вже великий компроміс, 
– заявив президент.

Інші заяви Зеленського

  • Президент вкотре наголосив, що територіальне питання можна обговорювати на рівні лідерів України, Росії та США. Він невпевнений, що команди зможуть розв'язати це питання.

  • Президент також заявив, що наступний раунд переговорів важливо проводити у Європі. Адже, якщо війна в Європі, то і місце потрібно шукати там.