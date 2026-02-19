Зеленський заявив про 3 різні позиції щодо Донбасу: чого вимагає Україна
- Президент Зеленський заявив, що Україна, Росія та США мають різні позиції щодо політичних питань, зокрема Донбасу, попри прогрес у військових домовленостях.
- Україна не погоджується вийти з Донбасу, наголошуючи, що ця територія залишається її частиною, і закликає до продовження діалогу на рівні лідерів країн.
Президент Зеленський після переговорів у Женеві 18 лютого заявив, що Україна і Росія просунулися в питаннях військового напрямку. Але у всіх різна позиція залишається у політичних проблемах, зокрема, щодо Донбасу.
Про це йдеться в інтерв'ю президента України для британського журналіста Пірса Моргана.
Що сказав Зеленський про позиції сторін на переговорах?
Зеленський розповів, що на тлі просування до результату за військовим напрямом, наближається й час створення документа, де буде прописано всі деталі здійснення моніторингу після припинення вогню.
За політичним напрямом усе складніше. У нас немає єдиної позиції – навіть у тристоронньому форматі. У нас три різні точки погляди щодо питання територій,
– зазначив президент.
У 2025 році під час переговорів у Саудівській Аравії Штати пропонували припинити вогонь, зупинитися на лінії розмежування і вирішувати територіальне питання дипломатично.
Наразі сторони "трохи вийшли з тієї позиції", коли американці сказали про необхідність говорити про вільну економічну зону.
Натомість Україна відповіла, що дотримується позиції США, запропонованої в Саудівській Аравії.
"Я хочу підтримати будь-який формат, щоб не припиняти діалог. Але це не означає, що я прийму все", – наголосив Зеленський.
Тим часом Росія продовжує вимагати, щоб Україна вийшла з Донбасу. Після цього, вони обіцяють, що війна нібито закінчиться.
Але Україна на це не піде і не визнає юридично ці території російськими.
Ми не можемо просто піти. Як таке взагалі можливо? Це наша територія. І та частина, яка зараз окупована – теж наша територія... Так, це тимчасово окуповані території. Це дуже болісно для нас. Але зупинімося там, де ми знаходимося. І це вже великий компроміс,
– заявив президент.
Інші заяви Зеленського
Президент вкотре наголосив, що територіальне питання можна обговорювати на рівні лідерів України, Росії та США. Він невпевнений, що команди зможуть розв'язати це питання.
Президент також заявив, що наступний раунд переговорів важливо проводити у Європі. Адже, якщо війна в Європі, то і місце потрібно шукати там.