Росія має сказати "так" Америці: Умєров прокоментував мирні перемовини

Міністра оборони Рустема Умєрова в ефірі Fox News запитали, чи вірить він Путіну. Також він прокоментував ситуацію на Курщині та сказав, що мають зробити росіяни, якщо хочуть миру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Рустема Умєрова.

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Заяви Умєрова в ефірі Fox News

Журналіст запитав міністра, чи поділяє він оптимізм Трампа щодо припинення вогню. Той відповів, що подальші кроки залежать від Росії. Водночас Україна обороняється на фронті.

Ми насамперед вдячні американському народу і керівництву за їхню допомогу у сфері безпеки, за дипломатичні зусилля, яких вони докладають, і ми їх підтримуємо. Зараз м'яч на боці Росії, і ми продовжуємо проводити наші заплановані оборонні операції,

– сказав Умєров.

Глава Міноборони не відповів прямо, чи вірить Путіну. За його словами, США незабаром розкажуть, про що говорять з росіянами.

"Ми віримо американському народу, ми віримо американській адміністрації, і ми підтримуємо її. (...) Якщо росіяни хочуть закінчити цю війну, вони повинні просто беззастережно сказати "так" США", – підкреслив міністр.

Умєров додав, що жоден підрозділ Сил оборони України не перебуває в оточенні на Курщині. Росіяни брешуть, коли заявляють про "тисячі оточених українських військовослужбовців". Цікаво, що Трамп підігрує російській пропаганді і теж говорить про це.