Путін боїться лише одного сценарію: американський ветеран сказав, як реалістично вийти з війни

Мирні переговори останніх місяців не принесли прогресу в ключових питаннях, попри заголовки про "близькість прориву". Ні Росія не здатна перемогти на полі бою найближчим часом, ні Україна не може силою звільнити окуповані території.

Ветеран армії США Престон Стюарт пояснив 24 Каналу, що єдиним реальним стримувальним чинником для Путіна могло б стати членство України в НАТО з розміщенням союзницьких сил.

Чому переговори не дають результату?

Певний прогрес досягнутий лише в другорядних питаннях, тоді як головне – територіальний контроль і гарантії безпеки – так і не стали предметом реального обговорення,

– зазначив Стюарт.

Єдине, що може змусити Путіна піти на мир – це реальна загроза прямого зіткнення з НАТО, адже попри ядерні погрози, Путін боїться прямого конфлікту.

Однак наразі такого тиску немає, тож конфлікт перебуває в стані невизначеності.

"На жаль, я не впевнений, що переговори ні до чого не ведуть", – наголосив Стюарт.

Зверніть увагу! Політолог Володимир Фесенко зауважив, що наразі немає чіткого розуміння, які саме гарантії безпеки Сполучені Штати готові запропонувати Україні. За його словами, у медіа з’являлися лише неофіційні "зливи", однак чи відповідає ця інформація реальному змісту можливих домовленостей – залишається відкритим питанням.

Що відомо про хід мирних перемовин?