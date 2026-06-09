Ідеальне рішення в мирних переговорах – терміново закінчити війну, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що ідеальним рішенням у мирних переговорах є якнайшвидше завершення війни. За його словами, для цього необхідна зустріч на рівні лідерів.

Відповідну заяву президент України зробив під час пресконференції із президентом Естонії Аларом Карісом, передає 24 Канал.

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Яким має бути результат переговорів?

Володимир Зеленський пояснив, що першим кроком має стати безумовне повне припинення вогню, яке є ключовим етапом для подальшого процесу.

А потім нехай дипломати роблять те, на що вони вчилися, як кажуть в Україні. Нехай сідають, домовляються, технічна робота… Окрім технічної роботи, є багато експертів, професійних людей,

– сказав він.

Глава держави зауважив, що припинення вогню є складним процесом – його не можна запровадити "одним днем".

Так, це воля і це рішення. Але сьогодні на фронті є кілзони на 20 – 30 – 40 кілометрів, і ці кілзони збільшуються з розвитком дронових технологій,

– пояснив Зеленський.

За словами президента, для припинення вогню необхідна зустріч на рівні лідерів. Йдеться про участь України, Росії, Європи, а також, бажано, Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, 4 червня Володимир Зеленський надіслав Володимиру Путіну відкритого листа із закликом припинити бойові дії та висловив готовність до особистих переговорів.

За словами Зеленського, для такої зустрічі можна обрати нейтральні майданчики в інших країнах, зокрема у Швейцарії, Туреччині або державах Арабського світу.

Згодом російська сторона відмовилася від цієї ініціативи. Представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Москва всіляко уникає прямих переговорів, запропонованих Києвом.