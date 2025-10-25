Для України це загроза: яку хитру гру може почати Путін на переговорах

Російський диктатор Володимир Путін не збирається завершувати війну проти України. Зараз він висуває максималістські вимоги. Але з часом може почати більш хитру гру.

Про це 24 Каналу розповів політолог Петро Олещук. За його словами, Росія продовжує висувати ультиматуми, які видаються адміністрації Трампа неадекватними. Там свідомо показують, що не хочуть нічого припиняти.

Що може далі вчинити Путін?

Як наголосив Олещук, нещодавно глава МЗС Росії Сергій Лавров фактично висунув претензії на всю територію України, розповідаючи фейки про "нацистів". Сполучені Штати не можуть просто на це погодитися. Все це виглядатиме як "втеча Байдена з Афганістану", чого Трамп не хоче допустити.

Максималістські вимоги Росії і спричинили ситуацію, яка виникла зараз. Ще в цьому році Трамп пропонував Путіну достатньо комфортні умови виходу з війни з частковою легалізацією окупованих територій, зняттям санкцій та поверненням до економічної співпраці. Путін мав лише закінчити війну. І він на це не погодився.

З часом це може спонукати Трампа до більш жорстких дій. Але тоді й Путін може затіяти хитрішу гру.

Путін зараз поводить себе як дуболом. Розповідає, що не піде на жодні поступки. А якщо підуть жорсткі санкції разом зі збільшення ударів по Росії, і Путін відчує більшу небезпеку для себе, то може почати грати тонкіше. До прикладу, перестане говорити, що Україні треба змінити владу. Але вимагатиме забрати усі окуповані території. І тут вже можуть бути ризики,

– сказав Олещук.

США оголосили санкції проти Росії: коротко