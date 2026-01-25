Звинувачують Україну в перешкоджанні миру: в ISW пояснили маніпуляції росіян у переговорах

Процес мирного врегулювання війни в Україні актуалізувався, зокрема під час тристоронньої зустрічі в ОАЕ. Втім, Росія й надалі тримається своїх початкових, максимально жорстких вимог у війні, водночас намагаючись інформаційно перекласти відповідальність за відсутність прогресу в переговорах на Київ.

Кремлівські посадовці подають Україну як сторону, що нібито блокує мирний процес, приховуючи власну неготовність іти на компроміси. Відповідну думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Як Кремль маніпулює перемовинами?

У Москві наполягають, що будь-які домовленості мають спиратися на формулу, яку, за твердженням країни-агресорки, погодили під час американо-російського саміту на Алясці в серпні 2025 року.

Як підкреслюють в ISW, Кремль активно спекулює на нечіткості підсумків цієї зустрічі, намагаючись створити враження, що США та Росія нібито досягли принципового взаєморозуміння щодо завершення війни на умовах, вигідних Москві.

Напередодні переговорів в Абу-Дабі речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про необхідність реалізації так званої "анкориджської формули". Аналітики вважають, що Росія навмисно подає можливі домовленості у вигідному для себе світлі, паралельно сама ж створюючи перешкоди для реального мирного врегулювання.

Окремо Міністерство закордонних справ Росії 24 січня заявило, що однією з умов миру має стати припинення, за версією Кремля, "утисків" Московського патріархату в Україні.

Зазначимо, в Україні чинний закон забороняє роботу релігійних структур, пов'язаних із державою-агресором. Попри це, навіть в умовах повномасштабної війни в країні продовжують діяти майже 8 тисяч парафій Української православної церкви Московського патріархату. Експерти ISW розглядають її як підконтрольний Кремлю елемент РПЦ.

В ISW звертають увагу, що російська влада регулярно апелює до усунення так званих "першопричин війни", використовуючи це поняття як універсальне прикриття для повернення до своїх початкових ультимативних вимог.

Питання релігійних структур у цьому контексті також намагаються вписати в перелік таких "першопричин".

Паралельно російські посадовці звинувачують Україну в ескалації. Зокрема, речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова використала удар по окупованій території Херсонської області, щоб заявити про нібито небажання Києва вести переговори.

Такі заяви, на думку ISW, слугують виправданням відмови Росії від будь-яких домовленостей, які не відповідають усім її вимогам.

Зверніть увагу! Кремль також послідовно використовує твердження про українські удари, щоб зняти з себе відповідальність за застій у мирних переговорах. Аналітики згадують заяви Росії про нібито атаки на резиденцію Путіна в Новгородській області наприкінці грудня та удари по окупованих Хорлах на початку січня.

Ці епізоди збіглися за часом із дипломатичними контактами, зокрема телефонною розмовою Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Загалом, як підсумовують в ISW, російське керівництво послідовно демонструє небажання вести добросовісні переговори й погоджуватися на мир на будь-яких умовах, окрім нав’язаних Москвою.

При цьому Кремль систематично намагається представити саме Україну, а не Росію, головною перешкодою на шляху до завершення війни, зокрема маніпулюючи темою саміту в Анкориджі та заявами про "ескалаційні дії" Києва.

Як пройшов останній раунд перемовин в Абу-Дабі?