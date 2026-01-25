Росія використовує "результати" саміту на Алясці для просування своїх вимог, – ISW

Кремль продовжує наполягати на початкових вимогах диктатора Володимира Путіна та усуненні "першопричин" війни. Водночас у Москві намагаються виставити Україну перешкодою для досягнення миру.

Росіяни ж заявляють про готовність до миру лише на власних умовах. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Як Росія просуває свої максималістські вимоги?

Речник Кремля Дмитро Пєсков 23 січня заявив про необхідність реалізації "формули Анкориджа" під час мирних переговорів. Аналітики вважають, що Москва використовує відсутність чітких результатів саміту США та Росії на Алясці в серпні 2025 року.

Там сторони нібито "досягнули порозуміння та згоди" щодо завершення війни. Тому, на думку ISW, будуть представляти "угоду" так, щоб це було вигідно Росії, приховавши власне перешкоджання миру.

Аналітики нагадали, що МЗС Росії 24 січня повідомило одну з умов миру: Москва наполягає на припиненні "переслідування" Української православної церкви Московського патріархату. У Кремлі вкотре наголошують, що будь-яке врегулювання війни має усунути її "першопричини".

Кремль часто використовував концепцію "першопричин" як скорочення, щоб повернутися до своїх початкових максималістських виправдань та вимог війни. А також маскував питання УПЦ МП у цю термінологію,

– йдеться в матеріалі.

Аналітики зазначили, що Кремль давно контролює РПЦ та використовує УПЦ МП як інструмент гібридної війни проти України. Наприклад, назв'язуючи російську ідеологію українцям та переслідуючи релігійні меншини на окупованих територіях.

Ще одним прикладом зняття відповідальності з Росії щодо досягнення миру Інститут назвав звинувачення України в ударах по окупованих територіях і резиденції Путіна. Час, коли вони прозвучали, на думку аналітиків, зручно збігався з мирними переговорами.

Загалом, резюмував ISW, російська влада й надалі відкидає мир на умовах, відмінних від тих, що диктує Москва. А їхнью метою є представити Україну головною перешкодою для завершення війни.

