Американський політолог Раміз Юнус в ефірі 24 Каналу зазначив, що вирішення питання Тайваню може значно допомогти США домовитися із Китаєм. Багато хто вважає врегулювання цього питання неможливим, але насправді все можна вирішити економічними заходами, як це було з Гонконгом.

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Поки що не вистачає лише політичної волі. Якщо вона з'явиться, ситуація вирішиться швидко.

"У Китаю є розмінна карта – Тайвань, і ключ до розв'язання цього питання знаходиться у Вашингтоні. У 1970-х роках США і Китай уже домовлялися з цього приводу" – сказав Раміз Юнус.

США не воююють, вони надають зброю

Якщо Росія почне гальмувати замороження гарячої фази війни в Україні, а Китай буде її підтримувати, тоді США доведеться безпосередньо втрутитися в конфлікт. Утім, політолог не впевнений, що Китай зацікавлений у такому розвитку подій.

Китай при будь-яких обставинах не буде брати участь у прямому військовому зіткненні. США також не збираються в ньому брати участь – вони трохи збільшать підтримку України. На полі бою у Росії при підтримці США немає жодних шансів,

– сказав Раміз Юнус.

Політолог додав, що втягувати Америку безпосередньо у війну не хотів ані Джо Байден, ані Дональд Трамп. Хоча у Трампа є застереження, мов "якщо ви не можете забезпечити мир, я досягну його силою".

У нього є ця сила, у Росії – ні. І Китай не надасть Росії таку силу, бо це означатиме пряму конфронтацію з США. Китай буде діяти обережно, на межі дозволеного. Економічні зв'язки між Китаєм і США оцінюються в 1,5 – 3 трильйона доларів – це величезна сума,

– пояснив Раміз Юнус.

Умовний термін для підготовки

"Без гарантій безпеки для України жодні угоди неможливі. А такі гарантії без участі США також нереальні. Найближчі 100 днів перемир'я не буде. В цей період буде вестися необхідна закулісна робота, яка згодом повинна призвести до якоїсь зустрічі. Візит потрібно ретельно підготувати. Зараз якраз йде цей процес", – пояснив Раміз Юнус.

Він додав, що це умовний термін, а скільки він триватиме насправді – невідомо. Це так званий ще й публічний тиск на Москву. Юнус припускає, що невдовзі, можливо, світ почує схожі заяви про тиск на Росію і з боку Китаю.

Поки що між ними, Трампом і Сі, принаймні, простежується поважний тон. Здається, є бажання домовитися,

– підкреслив Раміз Юнус.

Він пояснив, що якщо Трамп передасть Росію Китаю на певних умовах, вона стане для Пекіна "дійною коровою". Росія отримає перепочинок, щоб утриматися на плаву не лише у відносинах із Китаєм, а й з усіма країнами БРІКС.

Вплип економічних зв'язків

Санкційна політика Заходу є єдиним фронтом. Але варто пам'ятати, що під час протистояння СРСР і США між ними існувала "залізна завіса". Однак Радянський Союз спокійно співпрацював з іншим світом – як у військовій сфері, так і в економіці. Зараз ситуація інша: світовим лідером став Китай.

"Якщо Росії дозволять повністю перейти під його вплив – а це цілком реально, враховуючи її географічне положення в Євразії, – контроль над цим простором надасть Пекіну ключові позиції. Адже кажуть: хто керує Євразією, той керує світом. Європейська частина світу вже однозначно перейшла під вплив США. А Росія? Потрібно реально оцінювати її становище", – пояснив Раміз Юнус.

Він сказав, що Росія може співпрацювати сьогодні з Китаєм, Індією, але для цього необхідні чіткі правила. Ці правила ще належить узгодити. Причому угоди мають влаштовувати і США, адже Вашингтон має важелі впливу на Китай. Водночас і Китай має певні можливості тиску на США.

"Якщо Вашингтон і Пекін домовляться – а це принципово важливо, – тоді й усі інші питання вирішуватимуться легше. У будь-якому разі видно тенденцію до того, що Китай прагне діалогу зі США. І не лише на рівні держав, а й особисто між Сі Цзіньпіном і Трампом. Коли Байден зустрічався із Сі, вони домовилися підтримувати діалог і не допускати ескалації. І загалом так і сталося: Китай отримував від Росії все, що хотів – дешеві енергоресурси та багато іншого", – зауважив Раміз Юнус.

Чи стане Китай сильніше

Політолог додав, що нині питання в тому, як далі розвиватимуться події: чи збережеться нинішній порядок, чи він стане ще вигіднішим для Китаю. Усе залежить від того, як США і Китай зможуть домовитися, враховуючи нинішню геополітичну ситуацію та технологічний прогрес найближчих п'яти років. Штучний інтелект, нові технології – все це впливатиме на роль Китаю та його залежність від США й Євросоюзу.

Якщо порівнювати, то Росія залежить від США у співвідношенні приблизно 1 до 10, а Китай – 1 до 3. Це дає Вашингтону більше важелів для тиску на Пекін і укладення вигідних угод. Якщо Китай допоможе США у врегулюванні російсько-українського конфлікту, натисне на Москву, тоді Вашингтон і Пекін зможуть дійти згоди,

– додав Раміз Юнус.

Політолог додав, що прямого військового зіткнення між цими двома країнами чекати не варто. Ніхто не хоче війни зі США, та й самі американці її не прагнуть – вони намагаються встановити нові правила гри у глобальному порядку.