Американский политолог Рамиз Юнус в эфире 24 Канала отметил, что решение вопроса Тайваня может значительно помочь США договориться с Китаем. Многие считают урегулирование этого вопроса невозможным, но на самом деле все можно решить экономическими мерами, как это было с Гонконгом.

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Пока не хватает только политической воли. Если она появится, ситуация решится быстро.

"У Китая есть разменная карта – Тайвань, и ключ к решению этого вопроса находится в Вашингтоне. В 1970-х годах США и Китай уже договаривались по этому поводу" – сказал Рамиз Юнус.

США не воюют, они предоставляют оружие

Если Россия начнет тормозить замораживание горячей фазы войны в Украине, а Китай будет ее поддерживать, тогда США придется непосредственно вмешаться в конфликт. Впрочем, политолог не уверен, что Китай заинтересован в таком развитии событий.

Китай при любых обстоятельствах не будет участвовать в прямом военном столкновении. США также не собираются в нем участвовать – они немного увеличат поддержку Украины. На поле боя у России при поддержке США нет никаких шансов,

– сказал Рамиз Юнус.

Политолог добавил, что втягивать Америку непосредственно в войну не хотел ни Джо Байден, ни Дональд Трамп. Хотя у Трампа есть предостережение, слов "если вы не можете обеспечить мир, я достигну его силой".

У него есть эта сила, у России – нет. И Китай не предоставит России такую силу, потому что это будет означать прямую конфронтацию с США. Китай будет действовать осторожно, на грани дозволенного. Экономические связи между Китаем и США оцениваются в 1,5 – 3 триллиона долларов – это огромная сумма,

– объяснил Рамиз Юнус.

Условный срок для подготовки

"Без гарантий безопасности для Украины никакие соглашения невозможны. А такие гарантии без участия США также нереальны. Ближайшие 100 дней перемирия не будет. В этот период будет вестись необходимая закулисная работа, которая впоследствии должна привести к какой-то встрече. Визит нужно тщательно подготовить. Сейчас как раз идет этот процесс", – объяснил Рамиз Юнус.

Он добавил, что это условный срок, а сколько он продлится на самом деле – неизвестно. Это так называемое еще и публичное давление на Москву. Юнус предполагает, что вскоре, возможно, мир услышит похожие заявления о давлении на Россию и со стороны Китая.

Пока что между ними, Трампом и Си, по крайней мере, прослеживается уважительный тон. Кажется, есть желание договориться,

– подчеркнул Рамиз Юнус.

Он пояснил, что если Трамп передаст Россию Китаю на определенных условиях, она станет для Пекина "дойной коровой". Россия получит передышку, чтобы удержаться на плаву не только в отношениях с Китаем, но и со всеми странами БРИКС.

Влияние экономических связей

Санкционная политика Запада является единым фронтом. Но стоит помнить, что во время противостояния СССР и США между ними существовал "железный занавес". Однако Советский Союз спокойно сотрудничал с остальным миром – как в военной сфере, так и в экономике. Сейчас ситуация другая: мировым лидером стал Китай.

"Если России позволят полностью перейти под его влияние – а это вполне реально, учитывая ее географическое положение в Евразии, – контроль над этим пространством предоставит Пекину ключевые позиции. Ведь говорят: кто управляет Евразией, тот управляет миром. Европейская часть мира уже однозначно перешла под влияние США. А Россия? Нужно реально оценивать ее положение", – объяснил Рамиз Юнус.

Он сказал, что Россия может сотрудничать сегодня с Китаем, Индией, но для этого необходимы четкие правила. Эти правила еще предстоит согласовать. Причем соглашения должны устраивать и США, ведь Вашингтон имеет рычаги влияния на Китай. В то же время и Китай имеет определенные возможности давления на США.

"Если Вашингтон и Пекин договорятся – а это принципиально важно, – тогда и все остальные вопросы будут решаться легче. В любом случае видна тенденция к тому, что Китай стремится к диалогу с США. И не только на уровне государств, но и лично между Си Цзиньпином и Трампом. Когда Байден встречался с Си, они договорились поддерживать диалог и не допускать эскалации. И в целом так и произошло: Китай получал от России все, что хотел – дешевые энергоресурсы и многое другое", – заметил Рамиз Юнус.

Станет ли Китай сильнее

Политолог добавил, что сейчас вопрос в том, как дальше будут развиваться события: сохранится ли нынешний порядок, или он станет еще более выгодным для Китая. Все зависит от того, как США и Китай смогут договориться, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию и технологический прогресс ближайших пяти лет. Искусственный интеллект, новые технологии – все это будет влиять на роль Китая и его зависимость от США и Евросоюза.

Если сравнивать, то Россия зависит от США в соотношении примерно 1 к 10, а Китай – 1 к 3. Это дает Вашингтону больше рычагов для давления на Пекин и заключения выгодных сделок. Если Китай поможет США в урегулировании российско-украинского конфликта, надавит на Москву, тогда Вашингтон и Пекин смогут прийти к согласию,

– добавил Рамиз Юнус.

Политолог добавил, что прямого военного столкновения между этими двумя странами ждать не стоит. Никто не хочет войны с США, да и сами американцы ее не хотят – они пытаются установить новые правила игры в глобальном порядке.