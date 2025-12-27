Перемовини не в глухому куті: політтехнолог назвав єдине питання, яке можна розв'язати

Володимир Путін провів зустріч з російським бізнесом, де зокрема говорив про врегулювання війни. Цікаво, що ця зустріч була таємною і досі нікому не відомо, хто брав у ній участь.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що російські бізнесмени бояться санкцій, обмежень, тому не погодяться на відкриті переговори. Всі вони проходять за закритими дверима.

Яке одне питання можуть владнати?

Інформація, яка потрапила в пресу, також була дуже цікавою. Там мовилось про Запорізьку АЕС та вимоги Росії вийти з Донбасу. Володимир Путін нібито наполягає тільки на цьому.

Також є повідомлення, що Росія готова на спільне управління атомною станцією разом з американцями. Вони нібито хочуть майнити там, тобто потужності ЗАЕС використають для видобутку криптовалюти.

Україна не хоче брати участь у такому бізнесі спільно з росіянами. Але якщо американці захочуть віддати комусь свою "долю", то можуть це зробити.

Довідково! Мирний план, який підтримує Україна, передбачає, що контроль над станцією матиме Київ і Вашингтон у рівних пропорціях. 50% виробленої електроенергії отримуватиме Україна, а рішення щодо інших 50% США визначатимуться самостійно.

"Але у всій цій угоді важливим є те, що американці та українці хочуть лише одного – припинення вогню. Всі інші пункти треба відкласти. Адже зрозуміло, що їхня реалізація потребуватиме часу. Наприклад, для того, щоб перезапустити ЗАЕС потрібно збудувати нову дамбу. Це може зайти кілька років", – додав політтехнолог.

Для чого потрібна зустріч Трампа і Зеленського?

Тож у цій угоді є дві складових. Перша зводиться до припинення вогню, а друга – до всіх інших пунктів, які ніколи не виконають у такому вигляді, їх точно змінюватимуть. Тому Україна й США хочуть досягти принаймні першої частини угоди.

Коли ми говоримо, що переговори у глухому куті, то це не зовсім так. Ми вже чули, що Трамп зустрінеться із Зеленським. Важливо, що ця зустріч відбудеться ще у 2025 році. Це означає, що Трамп поспішає і вірить, що війну можна закінчити ще цього року,

– підкреслив Михайло Шейтельман.

Навряд чи президент США погодився б на зустріч у розпал новорічних і різдвяних свят, щоб продовжувати вмовляти Україну на поступки. Тому сенс зустрічі у тому, щоб тиснути на Путіна. Ба більше, є план на 20 пунктів, який узгодили зі США та Європою. Тепер слово за Росією. Якщо Путін відмовляється, то проти нього вводять санкції.

Що кажуть офіційні особи України про хід переговорів?