Кордони 23 лютого 2022 року: у Зеленського назвали умову для початку переговорів

Дональд Трамп хоче всадовити Путіна і Зеленського за стіл переговорів. В Офісі президента відповіли, що є передумовою для старту діалогу про мир.

Очільник Офісі президента Андрій Єрмак в статті для таблоїда Dagens Industri заявив, що плідні переговори можливі лише тоді, коли всі ворогуючі сторони мають бажання припинити війну, передає 24 Канал.

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Кордони до повномасштабного вторгнення

Також, за словами Єрмака, для початку розмови про мир, "ситуація має бути повернута принаймні до стану 23 лютого 2022 року".

Це було б відправною точкою для подальшого врегулювання, оскільки частина України була окупована до цієї дати,

– наголосив посадовець.

Водночас чиновник підкреслив, що Росія не виявляє жодних ознак такої готовності до миру і продовжує ескалацію. Так, вона розгортає біля кордону з Україною понад 10 тисяч північнокорейських солдатів і завдає удар по Дніпру гіперзвуковою ракетою середньої дальності.

До слова, Єрмак зауважив, що План перемоги Зеленського передбачає зміцнення переговорної позиції України. Запрошення її до НАТО не зобов'язує союзників виконувати положення 5-ої статті.