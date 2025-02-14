Офіційні особи США протягом останніх кількох днів зробили чимало заяв щодо завершення війни в Україні. Українців закликають не вестися на емоційні гойдалки, адже інтереси України – понад усе.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

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В ОП відреагували на заяви США

Керівник ОП Андрій Єрмак, коментуючи заяви, які останніми днями ширяться у мережі, закликав українців тримати голову холодною. Він наголосив, що інтереси України – понад усе.

Тримайте голову холодною і не ведіться на емоційні гойдалки. Інтереси України – понад усе, так є і буде. А Росія з війною і мріями про окупацію України влетить у стіну, економічну також,

– наголосив Єрмак.

Радник з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна наголосила, що зараз США наповнюють інфопростір різними тезами й наративами, тримають всіх в напрузі, особливо Росію. За її словами, це дипломатичний підхід для того, аби Москва не думала, що може виграти.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, коментуючи останні заяви США, зауважив, що такі дії демонструють стратегічну невизначеність у дипломатії. Він вважає, що США свідомо уникає чітко визначених позицій щодо певних питань, щоб зберегти гнучкість, утримати ініціативу та впливати на поведінку інших "акторів".

Це дозволяє створювати простір для маневру, запобігати передбачуваності дій і змушувати опонента враховувати різні сценарії. Такий підхід може бути корисним у стримуванні противника, підтримці стратегічного балансу або формуванні коаліцій,

– заявив Коваленко.

У ЦПД додали, що "йде дуже складна стратегічна гра". Коваленко наголосив, що США протистоять Росії та Китаю, а Україна – у сфері стратегічних інтересів США.

"Від плюшок до погроз – США продовжують дипломатичну гру в стратегічну невизначеність. Звісно ж, Росія не має і не може вийти переможцем в цій грі, ніяк", – резюмував Коваленко.