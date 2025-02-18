ЄС колись доведеться сісти за стіл переговорів, – держсекретар США

Спецпредставник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог на полях Мюнхенської конференції 14 – 16 лютого заявив, що не бачить "фізично" Європи за столом мирних переговорів щодо війни в Україні. Однак уже за кілька днів у Штатах прозвучала інша думка.

Держсек США Марко Рубіо після перемовин із Росією 18 лютого заявив, що європейським країнам таки доведеться бути учасником переговорного процесу, передає 24 Канал.

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ЄС вводив санкції проти Росії

Причиною, що Євросоюзу доведеться брати участь у перемовинах, є європейські санкції проти Росії.

️ЄС колись доведеться сісти за стіл переговорів, тому що він також вводив санкції,

– сказав Рубіо.

Державний секретар США наголосив, що мета перемовин полягає в тому, аби покласти край війні в Україні "справедливим, тривалим, стійким і прийнятним рішенням для всіх сторін".

До слова, під час зустрічі США та Росії у Саудівській Аравії росіяни відкинули можливість Європи сісти за стіл переговорів. Вони ще й цинічно заявили, що "наразі ніщо не свідчить про можливий прорив у відносинах" з ЄС.