24 Канал Новини України Зеленський прибув до Німеччини на переговори
14 грудня, 15:05
Зеленський прибув до Німеччини на переговори

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Президент Зеленський прибув до Німеччини для участі в серії зустрічей з українськими, американськими та європейськими посадовцями.
  • Зеленський планує обговорити безпеку України і готовий до діалогу щодо останніх пропозицій США про мирний план.

Президент України прибув до Німеччини в неділю, 14 грудня. У Берліні відбудеться серія зустрічей з участю українських, американських і європейських посадовців.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Що відомо про візит Зеленського до Німеччини?

Удень 14 грудня український лідер прибув до Німеччини. Він каже, що в планах зустріч з американською переговорною командою. 

"Фокусуємося на тому, як надійно гарантувати безпеку для України, щоб досвід Будапештського меморандуму та вторгнення Росії ніколи не повторився. Розраховуємо на конструктивні перемовини", – заявив Президент України. 

Крім того, Зеленський заявив, що отримав усі сигнали щодо останніх пропозицій США щодо мирного плану та готовий до діалогу.

Український політик підкреслив, що матиме окрему зустріч з Мерцом і з деякими лідерами Європи.

Хто також уже прибув до Німеччини?

  • Раніше повідомляли, що фотограф німецького агентства dpa помітив у Берліні американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

  • Вони прибули до столиці Німеччини на переговори з українським лідером.