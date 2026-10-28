США зірвали переговори у Брюсселі, щоб зосередитися на Близькому Сході, – The Sun

США відклали заплановані переговори у Брюсселі щодо завершення війни в Україні через напруженість на Близькому Сході. Володимир Зеленський закликав партнерів не робити пауз та посилити тиск на Кремль.

Як повідомляє видання The Sun, український лідер наголосив, що результат у війні залежить виключно від рішучості керівників держав-партнерів.

Що відомо про скасовану зустріч у Брюсселі

За його словами, американська сторона сама виступила ініціатором зустрічі в Брюсселі, однак згодом несподівано відтермінувала переговорний процес.

Що нам потрібно? Не робити пауз. Якщо ваша воля дійсно полягає в тому, щоб підштовхнути росіян до припинення вогню, вам не потрібні паузи. Ви робите кроки. Кожен день, кожні два дні – зустрічі, рішення, технічні групи, рішення,

– підкреслив президент.

Він зауважив, що перенесення переговорів представники Сполучених Штатів аргументували фокусуванням уваги на подіях в іншому регіоні.

Ми вирішили провести зустріч у Брюсселі. Американці запросили нас. Вони запросили. Тепер вони це відклали. Чому? Тому що є певна напруженість навколо Близького Сходу,

– зазначив Зеленський.

До слова, Зеленський також зауважив, що проведення зустрічі в Абу-Дабі у листопаді теж наразі залежить від американської сторони, оскільки і Україна, і Росія вже підтвердили свою участь.