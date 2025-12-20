США запропонували прямий формат переговорів з Україною, Росією й, можливо, Європою, – Зеленський

Сполучені Штати запропонували прямий формат мирних переговорів разом з Україною та Росією. Окрім того, до цих перемовин, імовірно, долучаться і європейські представники.

Що розповів Зеленський про формат переговорів, що запропонували США?

Володимир Зеленський зазначив, що секретар РНБО Рустем Умєров 19 грудня мав зустріч з американськими представниками у США, однак усіх деталей щодо цих перемовин він ще не знає. Водночас американці матимуть також окремі переговори із російською стороною.

Президент підкреслив, що від американських перемовників прозвучала пропозиція щодо нового формату переговорів.

Вони запропонували такий формат, наскільки я розумію: Україна, Америка, Росія, і, напевно, Європа,

– сказав Зеленський.

За словами глави держави, логічно, що європейські представники обов'язково мали б бути присутніми на переговорах такого масштабу.

Але, як зауважив президент, таку зустріч логічно робити після того, як буде зрозумілий потенціальний результат зустрічі у форматі Україна – Америка, яка вже пройшла.

"Тобто ми будемо розуміти, є там позитив чи немає позитиву, і будемо розуміти та відштовхуватись саме від цього. Безумовно, перед цим наша команда зв'яжеться зі мною, розкажуть мені результат першого діалогу, і ми зрозуміємо, що робити із продовженням", – зауважив український лідер.

