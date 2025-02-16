Я прийму угоду, яку ухвалили без нас, якщо Путін буде у в'язниці, а ми у НАТО, – Зеленський

Президент Зеленський наголосив, що жоден лідер у світі не може вирішити долю України без її участі. Глава держави прокоментував ризик угоди між США і Росією за спиною Києва.

В інтерв'ю Meet the Press на NBC News президент Зеленський заявив, що він ніколи не прийме мирну угоду, укладену США та Росією без України за столом переговорів, передає 24 Канал.

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" Це наша війна і наші втрати"

Я ніколи не прийму жодних рішень між Сполученими Штатами та Росією щодо України, ніколи. Це війна в Україні, проти нас, і це наші людські втрати,

– наголосив глава держави.

Зеленський подякував Трампу та іншим американським лідерам за їхню підтримку України, але додав, що немає "жодного лідера у світі, який справді може укласти угоду з Путіним без нас".

Президент зауважив, що Україна обов'язково повинна мати місце за столом переговорів, інші варіанти є неприйнятними.

Якщо Путін піде з усіх наших земель, Україна буде в НАТО, а Путін – у в'язниці, президент Трамп може укласти угоду без нас,

– заявив політик.

Володимир Зеленський підкреслив, що дуже хотів би, аби Україна була в пріоритеті для Трампа. "Ми не такі великі, як Росія, але я вважаю, що стратегічно Україна важливіша для Сполучених Штатів, тому що ми справді партнери, союзники і поділяємо спільні цінності", – сказав він.

До слова, глава держави назвав країни, на які Москва може напасти влітку.