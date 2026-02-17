Українська делегація прибула на місце проведення переговорів: що відбувається у Женеві
Черговий раунд тристоронніх мирних переговорів за участю представників України, Росії та США запланований на 17 – 18 лютого. Так, українська делегація вже прибула на місце зустрічі в Женеві.
Про те, що відбувається у серці Швейцарії та які основні подробиці перемовин відомі на цей момент, пише 24 Канал.
Які головні новини з перемовин у Женеві?
Зазначимо, що вперше з початку повномасштабного вторгнення сторони зустрілися в Європі для переговорів. Напередодні Росія оголосила, що в порядку денному буде питання територій. Україна планує підняти теми енергетичного перемир'я та гуманітарних питань.
До української делегації увійшли Рустем Умєров, Кирило Буданов, Вадим Скібіцький, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов, Давид Арахамія.
США представляють Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич. Російську делегацію очолив Володимир Мединський.
Станом на 13-ту годину дня в російських медіа писали, що перемовини стартують за годину. Російська делегація має невдовзі прибути на місце. Близько 12:30 стало відомо, що українська делегація прибула на місце зустрічі. Як заявив Дмитро Пєсков, офіційних результатів на сьогодні очікувати не слід, адже переговори продовжаться завтра. Прокремлівські медіа повідомляють, що на зустрічі Україна – США – Росія у порядку денному стоятимуть питання територій, військової сфери, політики, економіки та різних аспектів безпеки. Журналістка CNN Гейлі Брітцкі в X написала, що американську делегацію, крім Віткоффа та Кушнера, представляють також Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич та міністр армії США Ден Дрісколл.
