Українська делегація прибула на місце проведення переговорів: що відбувається у Женеві

Черговий раунд тристоронніх мирних переговорів за участю представників України, Росії та США запланований на 17 – 18 лютого. Так, українська делегація вже прибула на місце зустрічі в Женеві.

Про те, що відбувається у серці Швейцарії та які основні подробиці перемовин відомі на цей момент, пише 24 Канал.

Актуально США розширили склад делегації у Женеві, – CNN

Які головні новини з перемовин у Женеві?

Зазначимо, що вперше з початку повномасштабного вторгнення сторони зустрілися в Європі для переговорів. Напередодні Росія оголосила, що в порядку денному буде питання територій. Україна планує підняти теми енергетичного перемир'я та гуманітарних питань.

До української делегації увійшли Рустем Умєров, Кирило Буданов, Вадим Скібіцький, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов, Давид Арахамія.

США представляють Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич. Російську делегацію очолив Володимир Мединський.