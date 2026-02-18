Є розуміння, як моніторити припинення вогню і війни, – Зеленський після переговорів у Женеві

Президент Володимир Зеленський прокоментував результати двох днів переговорів у Європі за участю української, американської та швейцарської сторін. За його словами, у військовому напрямку вдалося досягти значного прогресу.

Водночас політичні питання залишаються предметом обговорень і діалогу. Про це повідомив Зеленський в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу.

Що сказав президент?

За словами президента, сторони домовилися про механізм моніторингу припинення вогню.

Військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична угода. Моніторинг буде точно за участю американської сторони, – сказав Зеленський.

Деталі технічних нюансів контролю будуть повідомлені після повернення української делегації. Президент наголосив, що досягнутий прогрес у військовому напрямку є важливим сигналом для всіх сторін.

Що стосується політичної складової, Зеленський підкреслив, що позиції сторін наразі різняться, а обговорення складних і чутливих питань триває.

"Був діалог, домовилися йти далі, домовилися продовжувати. Там такого прогресу, як у військовому плані, я не почув", – додав президент.

Президент подякував американській та швейцарській сторонам за організацію зустрічі та відзначив важливість європейської присутності у переговорах. Це, на його думку, створює додаткові можливості для конструктивного розвитку переговорного процесу.

