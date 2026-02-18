Є розуміння, як моніторити припинення вогню і війни, – Зеленський після переговорів у Женеві
- Президент Зеленський повідомив про значний прогрес у військовому напрямку на переговорах у Женеві, зокрема домовилися про механізм моніторингу припинення вогню за участю американської сторони.
- Політичні питання залишаються складними для обговорення, але сторони домовилися продовжувати діалог, хоча такого прогресу, як у військовій сфері, не досягнуто.
Президент Володимир Зеленський прокоментував результати двох днів переговорів у Європі за участю української, американської та швейцарської сторін. За його словами, у військовому напрямку вдалося досягти значного прогресу.
Водночас політичні питання залишаються предметом обговорень і діалогу. Про це повідомив Зеленський в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу.
Що сказав президент?
За словами президента, сторони домовилися про механізм моніторингу припинення вогню.
Військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична угода. Моніторинг буде точно за участю американської сторони, – сказав Зеленський.
Деталі технічних нюансів контролю будуть повідомлені після повернення української делегації. Президент наголосив, що досягнутий прогрес у військовому напрямку є важливим сигналом для всіх сторін.
Що стосується політичної складової, Зеленський підкреслив, що позиції сторін наразі різняться, а обговорення складних і чутливих питань триває.
"Був діалог, домовилися йти далі, домовилися продовжувати. Там такого прогресу, як у військовому плані, я не почув", – додав президент.
Президент подякував американській та швейцарській сторонам за організацію зустрічі та відзначив важливість європейської присутності у переговорах. Це, на його думку, створює додаткові можливості для конструктивного розвитку переговорного процесу.
Що розповіла російська сторона про переговори?
Тристоронні мирні переговори між Україною, Росією та США пройшли в Женеві 17 – 18 лютого. За словами російської сторони, вони були складними.
За словами Мединського, попри складний процес зустрічі, переговори були "діловими". Обговорення проходили в різних форматах. У середу, 18 лютого, зустріч делегацій тривала близько 2 годин.