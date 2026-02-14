Росія знов змінила голову делегації на переговорах: про що це може свідчити

Стало відомо, що Росія направила на наступний раунд переговорів, який відбудеться 17 – 18 лютого 2026 року у Женеві, Володимира Мединського. Кремль знову змінює главу своєї делегації.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що у Кремлі ведуть дуже цинічну та примітивну гру у процесі переговорів. Це звична тактика для Росії, яку окупанти використовували й раніше.

Про що свідчать зміни Росії у переговорній делегації?

Валерій Клочок вважає, що під час мирних переговорів сторони вже узгодили, на яких умовах може бути припинення вогню, хто це буде моніторити та які війська і на які позиції буде відведено.

Але тепер є політичне питання. Звісно, для цього вони (росіяни – 24 Канал) туди відправляють Мединського. З огляду на це, я доволі скептично налаштований на переговори у Женеві, але є 1 нюанс,

– зауважив він.

Мовиться про те, що нещодавно до Москви із візитом приїжджав керівник місії ОБСЄ, який є очільником закордонного відомства Швейцарії. Це країна, де проходитимуть наступні переговори між Україною та Росією.

Хто представлятиме Україну на переговорах у Женеві?

Делегацію очолить Рустем Умєров, а також Україну представлятимуть керівник воєнної розвідки Кирило Буданов, начальник Генштабу Андрій Гнатов, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, дипломат Сергій Кислиця та заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький.



За словами Умєрова, склад команди сформовано з урахуванням військових, політичних і безпекових аспектів задля досягнення стійкого миру.

Цікаво, що Сергій Лавров отримав запрошення до Швейцарії. Йому пообіцяли, що там не діятимуть санкції проти нього.

Це вказує на те, що зараз будуть висуватися політичні вимоги. Ймовірно, щодо мови, церкви або визнання українських територій російськими. Однак Кремль чудово розуміє, що ніхто в Україні цього ніколи не зробить,

– сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Тому, на його думку, малоймовірно, що наступний раунд переговорів призведе до якихось результатів, однак Росія, точно, не виходитиме з цього процесу.

Це невигідно для Кремля, адже там прагнуть заручитися підтримкою Сполучених Штатів Америки, щоб отримати рішення про зняття санкцій. Це вкрай важливо, з огляду на складне економічне становище Росії.

