Зеленський зустрівся з делегацією України: які питання вдалося узгодити у Женеві

Зеленський провів зустріч з українською делегацією, яка завершила переговори у Женеві. Він підбив підсумок чергової зустрічі з представниками США та Росії у Женеві.

Про це Зеленський розповів у коментарі журналістам.

Про які результати зустрічі у Женеві розповів Зеленський?

Президент Володимир Зеленський провів нараду з переговорною групою України у повному складі. Зустріч тривала півтори години.

Один з важливих результатів перемовин, зазначає Зеленський, є те, що всі сторони погодилися на моніторинг припинення вогню, який здійснюватимуть представники США.

Також у найближчі дні може бути досягнута домовленість про обмін полоненими.

Втім, питання територій досі залишається без конструктиву.

Наступна зустріч делегацій відбудеться впродовж 10 днів, найімовірніше, так само у Женеві.

Зеленський зазначив, що у наступні 2 дні українська команда обдумає порядок денний наступної зустрічі.

Зеленський прокоментував вимоги Росії щодо територій