Путін може втратити Трампа вже у листопаді 2026 року, – політолог
Українська сторона використовує переговорну тактику, закликаючи до миру, але одночасно продовжує удари по російській нафтовій інфраструктурі, щоб послабити Росію на переговорах. Вікно можливостей миру в лютому – березні закрилося через помилки США.
Політолог Володимир Фесенко пояснив 24 Каналу, що наступна можливість може з'явитися перед проміжними виборами до Конгресу США.
Чи можливе швидке завершення війни в найближчі місяці?
Послаблення російської нафтової економіки – це "козир" на переговорах, який посилює українські позиції. Експерт наголосив, що важливо, щоб українська аудиторія не очікувала швидкого завершення війни, бо це лише переговорна тактика.
Експерти з США та Європи вважали, що завершення війни було можливе ще у лютому або березні через економічну кризу в Росії та активізацію американської сторони в переговорах. Але США зациклилися на Донбасі та почали війну з Ізраїлем проти Ірану,
– сказав Фесенко.
Через послаблення санкцій проти російської нафти, Кремлю вдалося трохи стабілізувати ситуацію в економіці й частково перекрити дефіцит бюджету, хоча це й не розв’язало всіх проблем.
На думку експерта, друге вікно можливостей для миру відкриється у період з серпня по жовтень. Трампу потрібна буде перемога, щоб компенсувати невдачі в Ірані. І Путін вже постає перед дилемою – домовитися вже чи ризикувати й чекати до виборів, коли ймовірно демократи домінуватимуть в Конгресі й шансів на вигідну угоду поменшає.
Розвиток внутрішньої ситуації в Росії може також спонукати до миру, але це поки лише потенційна можливість, яку ніхто не може гарантувати.
"Якщо війна в Ірані затягнеться, це зменшить шанси на домовленість по Україні та відтермінує переговорний процес. Для України головне – відстоювати свої інтереси та зупиняти ворога. Путін хоче продемонструвати Трампу успіхи на Донбасі. Тому запинка російського наступу – вирішальна передумова майбутніх переговорів. Путін повинен зрозуміти, що не виграє цю війну", – наголосив Фесенко.
Зверніть увагу! Голова ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк вважає, що те, що Росія несподівано погодилася на перемир’я на Великдень, жодним чином не сигналізує про потенційне наближення миру. Півтори доби "тиші" не вплинуть на хід війни й не змінять глобальних намірів Кремля.
Що ще відомо про хід мирних переговорів?
- До України має прибути американська делегація для продовження мирних перемовин. Очікують, що цей візит відбудеться через тиждень після Великодня.
- Сергій Лавров заявив про прагнення Росії отримати безпекові гарантії. Водночас він знову порушив тему становища національних меншин в Україні, зокрема угорської громади.
- За словами глави ОП Кирила Буданова процес щодо мирних перемовин триває і не перебуває в замороженому стані.