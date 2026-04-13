Путін може втратити Трампа вже у листопаді 2026 року, – політолог

Українська сторона використовує переговорну тактику, закликаючи до миру, але одночасно продовжує удари по російській нафтовій інфраструктурі, щоб послабити Росію на переговорах. Вікно можливостей миру в лютому – березні закрилося через помилки США.

Політолог Володимир Фесенко пояснив 24 Каналу, що наступна можливість може з'явитися перед проміжними виборами до Конгресу США.

Чи можливе швидке завершення війни в найближчі місяці?

Послаблення російської нафтової економіки – це "козир" на переговорах, який посилює українські позиції. Експерт наголосив, що важливо, щоб українська аудиторія не очікувала швидкого завершення війни, бо це лише переговорна тактика.

Експерти з США та Європи вважали, що завершення війни було можливе ще у лютому або березні через економічну кризу в Росії та активізацію американської сторони в переговорах. Але США зациклилися на Донбасі та почали війну з Ізраїлем проти Ірану,

– сказав Фесенко.

Через послаблення санкцій проти російської нафти, Кремлю вдалося трохи стабілізувати ситуацію в економіці й частково перекрити дефіцит бюджету, хоча це й не розв’язало всіх проблем.

На думку експерта, друге вікно можливостей для миру відкриється у період з серпня по жовтень. Трампу потрібна буде перемога, щоб компенсувати невдачі в Ірані. І Путін вже постає перед дилемою – домовитися вже чи ризикувати й чекати до виборів, коли ймовірно демократи домінуватимуть в Конгресі й шансів на вигідну угоду поменшає.

Розвиток внутрішньої ситуації в Росії може також спонукати до миру, але це поки лише потенційна можливість, яку ніхто не може гарантувати.

"Якщо війна в Ірані затягнеться, це зменшить шанси на домовленість по Україні та відтермінує переговорний процес. Для України головне – відстоювати свої інтереси та зупиняти ворога. Путін хоче продемонструвати Трампу успіхи на Донбасі. Тому запинка російського наступу – вирішальна передумова майбутніх переговорів. Путін повинен зрозуміти, що не виграє цю війну", – наголосив Фесенко.

Зверніть увагу! Голова ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк вважає, що те, що Росія несподівано погодилася на перемир’я на Великдень, жодним чином не сигналізує про потенційне наближення миру. Півтори доби "тиші" не вплинуть на хід війни й не змінять глобальних намірів Кремля.

