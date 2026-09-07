Як повідомляє Kyiv Independent, сам Дональд Трамп готується особисто зателефонувати російському диктатору. Звісно, щойно його голубці-миротворці детально розкажуть Білому дому про свої токсичні вояжі – і в кремлівські кабінети, і в розтерзаний війною, але незламний Київ. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Жодного прориву не відбулося

Закладатись на швидкий кінець війни точно не варто – хоча в команді Трампа і намагаються все згорнути до зими. Як пише Financial Times, перший офіційний вояж Віткоффа та Кушнера до Києва жодного прориву не приніс. Сам Віткофф заявив, що почувається "добре" після розмов і в Москві, і в Києві, а Кушнер розмито кинув про "нові ідеї". CNN пише, що представники Трампа залишилися задоволеними досягнутими результатами.

Але реальність куди прозаїчніша: за даними джерел FT, ніяких свіжих концептів американці не привезли. Вони просто витягли з шухляди старі папери, трохи їх оновили через зміни в геополітиці – після того, як лютневі переговори заглохли на тлі початку американської війни з Іраном – і намагаються хоч якось зліпити позиції Києва та Москви до купи.

Але дах над головою американцям не знесло – і вже сьогодні, 7 вересня, весь цей дипломатичний марафон переходить у телефонний режим. За інсайдерською інформацією, спочатку Трамп заслухає закритий звіт від Віткоффа та Кушнера, далі зв’яжеться з Путіним, а вже після цього зателефонує Президенту України Володимиру Зеленському.

Спроби Кремля зірвати візит до Києва

Прибули посланці Трампа до Києва одразу після того, як понад три години засідали з Путіним у Москві. Це, до речі, дебютний візит Віткоффа та Кушнера до української столиці – і їхали вони сюди з грандіозними планами.

Команда США дуже хотіла провернути ефектний маневр і прилетіти до Києва прямо з Москви на власному літаку, щоб показати – мир дійсно близько. Звісно, за чотири з половиною роки повномасштабної війни жоден дипломатичний борт тут не сідав.

Але в Москві такий символізм оцінили по-своєму – саме під ці плани Кремль влаштував нічну атаку на аеропорти "Київ" (Жуляни) та "Бориспіль". Як зазначив Володимир Зеленський, росіяни гатили цілеспрямовано через розмови про можливу посадку американського літака. Утім, Київ цю витівку ворога чудово зафіксував – і вже цього тижня відповість там, де росіянам точно не сподобається.

Зрозуміло, що прямий переліт довелося скасувати – замість цього Boeing C-32A зі спецпосланцями приземлився у польському Жешуві, звідки Віткофф і Кушнер діставалися до Києва потягом.

Путін продовжує марити

Тим часом у Москві продовжують марити своїми старими фантазіями. Пєсков заявив, що домовленості з Анкориджа й досі залишаються у повістці переговорів із США – хоча сам же Путін раніше визнавав, що на тому саміті так ні про що конкретне й не домовилися.

Тепер же Кремль намагається видати бажане за дійсне: коментуючи візит Віткоффа та Кушнера, рупор Путіна заявив, що відкритість цієї зустрічі нібито свідчить про зміцнення довіри між Москвою та Вашингтоном. От тільки реальність на землі виглядає зовсім інакше.

За словами ж Пєскова, відкриту частину зустрічі спеціально розширили, бо Путін дуже хотів донести до американців якісь свої "месседжи". Тільки от реальний зміст цих сигналів одразу розшифрували аналітики.

Як зазначає Bloomberg із посиланням на джерела, наближені до кремлівського диктатора, всі ці тривалі переговори жодних результатів не принесли. Путін і далі готовий зупиняти війну виключно на власних умовах, а апетити Москви стають лише жорсткішими. Кремль ані на крок не відступився від своїх первинних цілей знищити Україну – попри всі спроби Вашингтона знайти компроміс.

Дмітрієв знову хоче щось продати американцям

З'явилася й ще одна цікава деталь із цієї поїздки. За даними Axios, до складу делегації увійшло не лише ближнє коло Трампа, а й виконувач обов'язків керівника санкційного підрозділу Мінфіну США Джин Ленг. І хоча з самим Путіним він не зустрічався, Ленг брав участь у підготовчих розмовах – зокрема, за даними медіа, провів три з половиною години за діловим обідом із головним переговорником Кремля Кирилом Дмітрієвим.

Сама присутність американського чиновника з питань санкцій чітко натякає: обмеження проти Росії були чи не центральною темою кулуарних торгів. Тим паче, що міністр фінансів США Скотт Бессент ще минулого тижня на полях G20 відрізав прямо: ніякої економічної допомоги чи поблажок Москва не дочекається, доки не припинить війну.

Причому, судячи з графіку, цей "діловий обід" із головним кремлівським переговорником Кирилом Дмітрієвим затягнувся на три з половиною години – навіть довше, аніж сама розмова з Путіним, яка, за даними Москви, виявилася на 20 хвилин коротшою.

Москва не збирається йти на поступки

Загалом після цього візиту все стало очевидним. Для українців сигнал гранично чіткий: ні на які поступки Москва не піде, тому розраховувати на швидке завершення війни не доводиться. Втім, переговори тривали весь день, а близько сотні журналістів прийшли з надією почути бодай якісь новини.

Стів Віткофф назвав розмови надзвичайно змістовними, а Джаред Кушнер окреслив головний амбітний план Вашингтона – не просто зупинити гарячу фазу війни, а вибудувати надійну архітектуру гарантованого та довготривалого миру в Україні.

Головна болюча точка – це Донбас. А особливо, та його частина, що під контролем України. Москва й далі заявляє на неї свої права, хоча за роки штурмів так нічого й не змогла захопити.

Втім, Володимир Зеленський наголошує чітко: річ зовсім не в територіях. Це питання виживання всієї України.

Скоро нова зустріч

Посланці Трампа нібито обговорювали, як допомогти нам пройти через чергову складну зиму, адже Росія знову посилює удари по критичній інфраструктурі. Проте переконували Зеленського та його команду: мовляв, до зими ще є час, і прогресу нібито ще можна досягти.

А після зустрічей Кушнер заявив, що США сподіваються відновити тристоронні переговори між Росією, Україною та США – ті самі, які зайшли в глухий кут після початку війни з Іраном. Україна зі свого боку готова повернутися до тристоронніх переговорів – про це Володимир Зеленський заявив у неділю під час пресконференції зі спецпосланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

До речі, фінальний раунд цих розмов у Києві пройшов за участю не лише американців, а й представників Німеччини, Франції та Великої Британії – якраз тоді, коли Кушнер і Віткофф були тут.

За словами Зеленського, під час зустрічей пролунало кілька нових ідей щодо миру. Тепер усе це треба детально проаналізувати, щоб зрозуміти, чи наблизять вони реальний кінець війни. А вже найближчими тижнями Україна, Америка та європейські партнери планують зібратися знову, щоб проговорити деталі, які поки що вважають за краще не озвучувати вголос.

До реальних угод ще далеко

Впливовий американський дослідницький центр RAND назвав поїздку американських посланців своєчасною, адже ескалація стрімко наростає, і без втручання сторони підвищуватимуть ставки й далі. Водночас у Європі поставили під сумнів саму логіку американців – мовляв, їхати спочатку до Москви, а вже потім до Києва виглядає щонайменше дивно. Посол ЄС у Вашингтоні Йовита Нелюпшене наголосила: Кремль і не думав відмовлятися від своїх військових цілей, тому для Європи пріоритет залишається незмінним – надати Україні все необхідне для захисту.

Утім, усі ці гучні маневри та закриті зустрічі можуть виявитися просто попередньою розминкою. Як оцінює колишній очільник британської розвідки MI6 Джон Соуерс, до реальних мирних угод ще дуже далеко – на його думку, раніше 2027 року нічого серйозного підписано не буде.

До того ж стабільний мир із Путіним у Кремлі в принципі неможливий. За його словами, найреалістичнішим мінімумом на найближчий час стане не повноцінний мир, а зниження інтенсивності боїв – фактично повернення до моделі протистояння після 2014 року.

Водночас сам діалог Вашингтона з Москвою Соуерс оцінює позитивно, хоч і скептично ставиться до ефективності самих американських переговорників через завищені апетити російського диктатора.

Проте вікно для результативних розмов може відкритися якраз у 2027 році – якщо ціна війни для Кремля продовжить зростати, на фронті не буде нових проривів окупантів, а всередині самої Росії усе голосніше лунатимуть запитання про те, як із цього всього вийти.

І це на тлі того, що сам Дональд Трамп гучно заявляв про "мирну пропозицію", хоча деталей американського плану досі ніхто не бачив і не знає, чи готовий Кремль хоч на якісь компроміси.