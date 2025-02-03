Слід забезпечити Україні якомога сильнішу позицію до переговорів, – Стармер

У неділю, 2 лютого, у Лондоні відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Зокрема, політики про згадали ситуацію в Україні.

Стармер підкреслив важливість забезпечення Україні сильної позиції в переговорах у найближчі місяці, щоб досягти миру через силу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на уряд Великої Британії.

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Про що говорили Стармер та Шольц

Стармер та Шольц погодилися, що вторгнення Росії в Україну "підкреслило важливість масштабування та координації оборонного виробництва по всій Європі".

Британський прем'єр повідомив, що у Стратегічному оборонному огляді Великої Британії буде враховано уроки, винесені з російсько-української війни. А також необхідність реагування на агресію Путіна та його ворожу діяльність по всій Європі.

Окрім цього, лідери обговорили прогрес, щоб був досягнений між Великою Британією та Німеччиною за останні місяці, зокрема підписання Trinity House Agreement у сфері оборони та Спільного плану дій щодо боротьби з нелегальною міграцією.

Політики також обговорили візит Стармера на засідання Ради ЄС та перезавантаження відносин між Британією та Європейським Союзом. Британський прем'єр заявив, що є відданим зміцненню цих відносин задля більшого зростання та тісніших зв'язків у сфері безпеки, які, як він вважає, підуть на користь усім сторонам.

Окрім цього, у британському уряді повідомили, що Стармер проведе переговори з питань оборони та безпеки з європейськими партнерами. Зокрема, він вважає, що Європа повинна подвоїти свої зусилля "з придушення військової машини Путіна", адже російська економіка вже демонструє ознаки ослаблення.

Ймовірно, Стармер закликатиме найближчих союзників Великої Британії активізуватись та взяти на себе "більший тягар", щоб убезпечити Європу від руйнувань Росії на континенті.