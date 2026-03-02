"Не треба нікого лякати": Зеленський прокоментував погрози Кремля вийти з мирних перемовин

Позиція України щодо територіальної цілісності та суверенітету, включно із Донбасом, залишиться незмінною. Президент Зеленський повідомив, що переговори про завершення війни триватимуть, а у випадку виходу будь-якої зі сторін Київ шукатиме інші формати для досягнення результату.

Про це глава держави заявив під час спілкування із медіа, пише 24 Канал.

Дивіться також Ми не можемо порівнювати ці території, – Зеленський про обмін Донбасу на прикордонні території

Що буде, якщо Росія захоче вийти з перемовин?

Зеленський пояснив, що принципова позиція України щодо збереження територіальної цілісності та суверенітету не зміниться. Він підкреслив, що переговорний процес із Росією та США нині триває, аби досягнути конкретних результатів.

Президент зауважив, що погрози Росії про вихід з переговорів не повинні лякати. У разі, якщо хтось вирішить припинити участь у мирному врегулюванні війни, українська сторона готова шукати альтернативні формати для тиску на Росію.

Але ми ж якимось чином втрьох збираємось для того, щоб отримати результат. Тому не треба нікого лякати, треба продовжувати перемовини. Якщо хтось захоче вийти, що я можу сказати? Будемо шукати інші формати – як змусити Росію закінчити цю війну,

– повідомив Зеленський.

Коли відбудеться наступний етап тристоронніх переговорів?