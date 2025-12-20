Прогрес значний, а момент – вирішальний: Сибіга розповів про 2 робочі групи в мирних перемовинах
- Андрій Сибіга повідомив про дві робочі групи, які працюють над мирними домовленостями.
- В одну з них входять військові.
Очільник МЗС Андрій Сибіга 20 грудня повідомив, що існують дві робочі групи, які працюють над мирними домовленостями. Обидві вирішують різні питання.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.Live".
Чому в України дві різні робочі групи для мирних переговорів?
Як пояснив міністр, одна група працює щодо безпекових гарантій спільно з американською стороною, інша – щодо майбутньої економічної взаємодії. Важливо, що у "безпековій" групі працюють українські військові – вони узгоджують військову компоненту майбутніх гарантій.
За словами Сибіги, Україна максимально активізувала дипломатію, щоб наблизити справедливий мир. А тому можна говорити, що зараз вирішальний момент.
"Порівняно з попередніми раундами переговорів 20-пунктний документ суттєво доопрацьований, зокрема завдяки особистій участі Володимира Зеленського. Найчутливіші питання ще мають вирішуватися на рівні лідерів, але прогрес – значний", – цитують його журналісти.
Київ наполягає, що гарантії безпеки для України мають бути юридично зобов'язуючими, їх має ратифікувати Конгрес США. Також гарантії за своєю силою мають відповідати статті 5 НАТО, передбачати реальну військову присутність європейських країн, членство України в ЄС та сильну армію.
Зверніть увагу! Якщо угоди ратифікують у Конгресі, то президент США більше не зможе відмовитися виконувати зобов'язання. Особливо якщо американці оберуть когось іншого. Лазівка "це війна попередньої адміністрації" закриється.
Що зараз відбувається у США?
Увечері 20 грудня (за Києвом) Дмитрієв прибув до гольф-клубу в Маямі для переговорів зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Його зустріч з українськими переговорниками виключена, запевняють Reuters.
Українці вже поговорили з американцями. Володимир Зеленський сказав, що Рустем Умєров розповість йому про результати переговорів, а також про контакти США і Росії. Тоді вирішать, як рухатися далі.