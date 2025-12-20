Укр Рус
20 грудня, 21:35
Прогрес значний, а момент – вирішальний: Сибіга розповів про 2 робочі групи в мирних перемовинах

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Андрій Сибіга повідомив про дві робочі групи, які працюють над мирними домовленостями.
  • В одну з них входять військові.

Очільник МЗС Андрій Сибіга 20 грудня повідомив, що існують дві робочі групи, які працюють над мирними домовленостями. Обидві вирішують різні питання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.Live". 

Чому в України дві різні робочі групи для мирних переговорів? 

Як пояснив міністр, одна група працює щодо безпекових гарантій спільно з американською стороною, інша – щодо майбутньої економічної взаємодії. Важливо, що у "безпековій" групі працюють українські військові – вони узгоджують військову компоненту майбутніх гарантій. 

За словами Сибіги, Україна максимально активізувала дипломатію, щоб наблизити справедливий мир. А тому можна говорити, що зараз вирішальний момент. 

"Порівняно з попередніми раундами переговорів 20-пунктний документ суттєво доопрацьований, зокрема завдяки особистій участі Володимира Зеленського. Найчутливіші питання ще мають вирішуватися на рівні лідерів, але прогрес – значний", – цитують його журналісти. 

Київ наполягає, що гарантії безпеки для України мають бути юридично зобов'язуючими, їх має ратифікувати Конгрес США. Також гарантії за своєю силою мають відповідати статті 5 НАТО, передбачати реальну військову присутність європейських країн, членство України в ЄС та сильну армію. 

Зверніть увагу! Якщо угоди ратифікують у Конгресі, то президент США більше не зможе відмовитися виконувати зобов'язання. Особливо якщо американці оберуть когось іншого. Лазівка "це війна попередньої адміністрації" закриється. 

Що зараз відбувається у США? 

  • Увечері 20 грудня (за Києвом) Дмитрієв прибув до гольф-клубу в Маямі для переговорів зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Його зустріч з українськими переговорниками виключена, запевняють Reuters. 

  • Українці вже поговорили з американцями. Володимир Зеленський сказав, що Рустем Умєров розповість йому про результати переговорів, а також про контакти США і Росії. Тоді вирішать, як рухатися далі.