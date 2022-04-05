Мирних вбивали під час окупації Росією: The New York Times показало супутникові знімки з Бучі

The New York Times опублікувало супутникові знімки з Бучі. Кадри доводять, що мирних людей вбивали під час окупації Росією українського міста.

Відповідну інформацію повідомило видання 4 квітня. Зокрема там порівняли кадри з супутникових знимків з відео дороги, знятим відразу після звільнення міста.

Зауважте Мета – приниження та винищення українців, – Подоляк про російську "спеціальну каральну операцію"

The New York Times опублікували супутникові знимки з Бучі

Компанія Maxar Technologies 2 квітня опублікувала супутникові знимки з середини березня.

У той час на вулицях міста почали з'являтись тіла вбитих людей. Саме у цей час окупанти контролювали місто.

У порівнянні відео з місця події та з супутника, видно, що багато тіл лежали на дорогах міста ще в дні, коли Бучу контролювали вороги,

– мовиться у повідомленні.

Окупанти знову вдаються до брехні: дивіться відео

До речі, окупанти цинічно почали брехати та намагатись спростовувати фотографії Бучі. Вороги писали, що нібито всі фото звідти – постановочні, що жахаючі картини "зліпили" там уже після відходу з міста російських військ.

Однак це не так.

Дивіться також: нові дані про величезні втрати ворога станом на 2 квітня, – дивіться відео