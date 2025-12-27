Зеленський відповів, що буде якщо українці не сприймуть його мирні домовленості зі США

Мирний план США містить положення, які викликають протест в українців. Зокрема, йдеться про здачу територій Донбасу Росії та відмову від НАТО.

У Зеленського запитали, чи має він план взаємодії з українським суспільством на випадок, якщо воно не сприйме результати його домовленостей зі США, передає 24 Канал.

Що буде, якщо українці не підтримують мирну угоду?

Президент зазначив, що нині варто зосереджуватися на "плані А" – завершенні війни.

За його словами, Україна має певний прогрес у взаємодії зі США, однак паралельно існує складний трек перемовин між США та Росією. Завдання України – зафіксувати всі можливі домовленості на папері: гарантії безпеки, угоди про відновлення та 20-пунктний мирний план, який містить і компромісні положення.

Політик наголосив, що якщо окремі рішення викличуть запитання чи невдоволення в суспільстві, влада буде відкрито це обговорювати й шукати шляхи розв'язання проблем.

Він підкреслив, що діалог із суспільством уже триває, і він особисто відкритий до нього, так само як і американська сторона готова комунікувати з українцями.

Окремо Зеленський зауважив, що генсек НАТО готовий проговорювати навіть деякі деталі щодо гарантій від "Коаліції охочих".

Дуже важливо, щоб ми були відкриті до нашого суспільства. Зрештою, є референдуми, є вибори, є багато інструментів, як суспільство буде показувати своє законне волевиявлення,

– підсумував президент.