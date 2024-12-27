Путін відкинув пропозицію мирного плану команди Трампа, – ISW

Дональд Трамп, який незабаром обійме посаду президента США, наполягає на мирних перемовинах між Україною та Росією. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували ставлення Владіміра Путіна до мирного плану команди республіканця.

Російський президент відкинув пропозицію мирного плану, який розробляє команда новообраного президента США Дональда Трампа. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

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Путін не хоче компромісів

Аналітики зазначили, що пропозиція команди Трампа передбачала відтермінування членства України в НАТО щонайменше на 10 років як умову припинення війни. Однак 26 грудня Владімір Путін публічно заявив, що для Росії не має значення, коли саме Україна вступить до НАТО – "сьогодні, завтра чи через 10 років".

Нещодавно Путін зробив цілу низку заяв, які підтверджують відмову від компромісів. Серед вимог російського президента постійний нейтральний статус України, відмова від вступу до НАТО, обмеження чисельності української армії та зміна влади в Україні.

Глава МЗС Росії Сєргєй Лавров також повторив тезу про нелегітимність українського президента як аргумент щодо того, чому у Росії не хочуть вести перемовини саме із Володимиром Зеленським.