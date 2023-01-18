Людина-легенда: на 101-му році життя помер Герой України сотенний УПА Мирослав Симчич

18 січня на 101-му році життя помер легендарний сотенний УПА Мирослав Симчич. Напередодні указом президента йому було надане звання Героя України.

Про смерть легендарного сотенного УПА повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. В останні роки життя Мирослав Симчич сильно хворів.

Варте уваги Монастирський першим доповів Зеленському про вторгнення: чим запам'ятається загиблий міністр

Нещодавно Симчич відзначив 100-річчя

5 січня Мирославу Симчичу виповнилося 100-років. Понад 30 років легендарний сотенний УПА провів у радянських таборах за те, що боровся за вільну Україну.

Велика втрата для всієї України. Відійшов у вічність Герой України, сотенний УПА, політв'язень, громадський діяч, почесний громадянин Львова Мирослав Симчич на псевдо "Кривоніс",

– повідомив Козицький.

Інформації щодо чину похорону Героя України поки що немає.

Що відомо про Мирослава Симчича

Мирослав Симчич відзначився у Рушірському бою під Космачем проти загонів НКВД та інших радянських дивізій. Бій тривав 3 доби, у ньому сотенний зазнав поранення, але продовжував битися – після завершення переможної битви Симчич знепритомнів від утрати крові.

Свій останній бій Симчич дав у 1948 році, після чого його арештували та засудили за діяльність в УПА. Сумарно Герой України провів понад 32 роки в концтаборах. На волю сотенний УПА вийшов у 1985 році, однак навіть після проголошення незалежності України міліція Запоріжжя "за звичкою" приходила перевіряти "особливо небезпечного злочинця". Остаточно реабілітували Мирослава Симчича тільки у 2017 році.

Українські військові – воїни, які зараз борються за Україну так, як колись це робив легендарний сотенний УПА, неодноразово зверталися до президента з проханням надати Мирославу Симчичу звання Героя України. На 80-ту річницю створення УПА 14 жовтня 2022 року Володимир Зеленський підписав відповідний указ і надав Симчичу звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".