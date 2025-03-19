Спецпризначенців Британії привели в готовність для відправлення в Україну, – The Independent

Британські спецпризначенці переведені у режим підвищеної готовності для можливого розгортання в Україні у межах миротворчої операції.

Це сталося на тлі переговорів про припинення вогню. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The i Paper (The Independent).

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Британія готує миротворців до розгортання

Згідно з двома військовими джерелами, військові планувальники, які отримали доручення від Кабінету міністрів Великобританії, вже передали відповідну директиву спецпідрозділам. Накази стосуються не лише кадрового складу, а й резервістів спецназу, які мають підготувати особовий склад і техніку для швидкої мобілізації.

Минулого тижня Постійний об’єднаний штаб (PJHQ), що займається військовим плануванням, отримав вказівку розпочати процес підготовки персоналу та ресурсів для потенційного відправлення до України.

Лідерство Великобританії у миротворчих ініціативах

Рішення активізувати підготовку спецпризначенців було ухвалене в момент, коли Велика Британія готується очолити військову коаліцію, яка підтримає угоду про припинення вогню. У суботу прем’єр-міністр Кір Стармер підтвердив, що плани розміщення сил миротворців перейшли до "оперативної фази".

Хоча спецназ Великобританії не є традиційним миротворчим підрозділом, його здатність до швидкого розгортання разом із досвідом у розвідці та розвідці робить його ідеальним інструментом для того, щоб очолити "коаліцію охочих".

Марко Вісс, професор міжнародної історії та безпеки Ланкастерського університету, зазначив, що сили спеціальних операцій ідеально підходять для гнучких місій, особливо у випадку непередбачуваності того, як матеріалізується будь-яке припинення вогню між Росією та Україною.

"На цьому етапі дуже важко, не знаючи, який мир потрібно підтримувати. Багато з цього буде планування на випадок непередбачених ситуацій, те, що можна зробити швидко, і найшвидший інструмент у розпорядженні Даунінг-стріт, 10 – це спецназ. Вони добре вміють розвідувати, вони можуть діяти дуже спритно, визволятися, захищати важливі об’єкти", – зазначив професор Вісс.

Професор Вісс додав, що це буде не традиційна мирна угода, а тимчасове припинення вогню, і будь-які миротворчі сили можуть бути використані для дотримання умов між Україною та Росією. Потенціал для атак у "сірій зоні" – операції, що розпочинаються, коли дві країни не перебувають ні в стані миру, ні в прямій війні – або небезпека ескалації може вимагати навичок сил спеціального призначення.

Якби у вас раптом були якісь операції в сірій зоні з боку росіян, ви могли б придушити їх на зародку,

– сказав він.

Директива щодо готовності спецпризначенців з’явилася незабаром після візиту міністра оборони Великобританії Джона Хілі до Вашингтона. Під час нещодавнього саміту прем’єр-міністр заявив, що так звана "коаліція охочих" готова надати 10 000 військових для підтримки режиму припинення вогню.

Ця цифра суттєво менша за 30 000, про які Стармер, як повідомлялося, обіцяв Дональду Трампу у Білому домі минулого місяця. Вона менша, але більш спеціалізована.

Можливості британських сил спеціальних операцій

Робота спецпризначенців у Великобританії є дуже секретною. Вони складаються з п’яти елітних підрозділів, включаючи спеціальну авіаційну службу (SAS), спеціальну катерну службу (SBS), спеціальний розвідувальний полк (SRR) і групу підтримки (SFSG), які регулярно розгортаються в районах, де Британія офіційно не бере участі в конфлікті, для проведення розвідувальних операцій, порятунку викрадення та розвідувальних місій.

Вони діють без необхідності отримання дозволу Палати громад, а Міністерство оборони зазвичай заявляє, що не коментує їх діяльність.

Після року повномасштабного вторгнення Росії в Україну, витік документів Пентагону показав, що 50 членів спецназу Великої Британії були присутні в Україні під час конфлікту. Повідомляється, що спеціалізовані підрозділи брали участь у порятунку та ексфільтрації заручників, брали участь у порятунку двох десятків британських дипломатів та їхніх сімей після спалаху бойових дій у Судані, а також допомагали в плануванні операції з порятунку пари, яку затримали на Філіппінах у 2019 році.