Потрібен прецедент: чому європейці так неохоче долучаються до створення миротворчої місії

Країнам Європи потрібен приклад для наслідування. Як тільки вони побачать, що їхні партнери вже відправили військових в Україну, ймовірно, перестануть вагатися.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил Територіальної оборони Збройних Сил України Олександр Мусієнко. Він пояснив, що для надання Україні миротворчого контингенту необхідний прецедент. Ймовірно, його створять Велика Британія та Франція.

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"Спочатку це була британсько-французька ініціатива. У цій ситуації дуже важливо, щоб війська дійсно почали відправляти та вони виконували певні завдання", – сказав Олександр Мусієнко.

Миротворча місія має бути гнучкою

Він додав, що Канада вже виявила бажання провести консультації. До місії можуть приєднатися також Туреччина та інші країни. Втім, усе залежатиме від подальших домовленостей, які ще коригуватимуться.

Важливо! Дональд Туск заявив, що Варшава не відправлятиме миротворців в Україну. Польща потребує власну армію для захисту східного флангу НАТО.

Це не класична миротворча місія, яка потребує затвердження Радою Безпеки ООН. Її формат має бути гнучким, а Україна, Франція та Велика Британія залишаються відкритими для участі тих країн, які вважатимуть за потрібне долучитися.

Вона не є класичною миротворчою місією, але її мета – гарантувати безпеку й підтримку миру. Двері залишаються відкритими, а це означає, що з часом до місії можуть приєднатися й інші країни,

– зазначив Мусієнко.

Він не виключив, що позиція держав, які наразі вагаються або виступають проти, може змінитися після того, як інші країни нададуть своїх миротворців і ті вже перебуватимуть в Україні або будуть на шляху до неї.