У The Telegraph показали попередню карту розміщення миротворців в Україні

Згідно з новим англо-французьким планом, до України буде відправлено менше ніж 30 000 європейських миротворців. Їх планують розмістити далеко від лінії фронту для охорони ключових об'єктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Де можуть розмістити європейських миротворців

Згідно з англо-французьким планом, до України буде направлено менше ніж 30 000 європейських військових для захисту міст, портів та інших ключових об'єктів інфраструктури, таких як атомні електростанції, які розташовані далеко від лінії фронту.

Замість розміщення значної кількості військ на території воюючої країни, основна місія полягатиме у "технічному моніторингу", зокрема через використання розвідувальних літаків, дронів та супутників для забезпечення "повної картини того, що відбувається", як зазначив один із західних чиновників.

Де можуть розмістити європейських миротворців / Карта The Telegraph

Якщо поглянути на карту, то можна прийти до висновку, що Полтава, Дніпро та Кривий Ріг, ймовірно, стануть базами для іноземних військ.

Операція буде підтримуватись необхідною вогневою потужністю для "моніторингу та збиття цілей", щоб відновити польоти комерційних авіарейсів, відкривши український повітряний простір.

До Чорного моря також буде направлено патрульні кораблі для спостереження за загрозами з боку Росії для комерційних морських шляхів.

У виданні зауважили, що цей план, який обговорюють західні офіційні особи, значно відрізняється від вимог президента України Володимира Зеленського, який вимагає миротворчу місію чисельністю 200 000 осіб як ціну за підписання мирної угоди.

Однак через опір Німеччини, Іспанії та Італії щодо розміщення військ на території України, європейські варіанти для забезпечення майбутнього України виглядають обмеженими.