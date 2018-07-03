Миротворці на Донбасі: Порошенко назвав країну, на допомогу якої розраховує

Україна сподівається, що Сербія підтримає рішення щодо запровадження миротворчої місії ООН на окупованих територіях Донбасу.

Про це заявив Петро Порошенко під час спільної зустрічі з Президентом Сербії Александаром Вучичем в Белграді, передає прес-служба Президента України.

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Ми безумовно розраховуємо на підтримку Сербії у питанні впровадження миротворчої місії з мандатом Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй. Ми впевнені в тому, що чітка імплементація Мінських угод, включно з пріоритетом безпекового компоненту, є сьогодні безальтернативним шляхом принесення миру на українську землю,

– наголосив глава держави.

Окрім того, він наголосив, що наразі між країнами немає жодних проблем у двосторонніх відносинах, Україна і Сербія "дуже близькі".

У свою чергу, Президент Сербії зауважив, що його країна підтримує територіальні цілісність України.

Нагадаємо, раніше постійний представник Німеччини при НАТО посол Ганс-Дітер Лукас заявив, що миротворча операція ООН повинна бути розгорнута на сході України, проте вона не може бути альтернативою щодо виконання Мінських домовленостей.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".