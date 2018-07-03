Миротворцы на Донбассе: Порошенко назвал страну, на помощь которой рассчитывает

Украина надеется, что Сербия поддержит решение о введении миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом заявил Петр Порошенко во время совместной встречи с Президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, передает пресс-служба Президента Украины.

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Мы безусловно рассчитываем на поддержку Сербии в вопросе внедрения миротворческой миссии с мандатом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Мы уверены в том, что четкая имплементация Минских соглашений, включительно с приоритетом безопасности компонента, является сегодня безальтернативным путем принесения мира на украинскую землю,

– отметил глава государства.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время между странами нет никаких проблем в двусторонних отношениях, Украина и Сербия "очень близки".



В свою очередь, Президент Сербии отметил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины.

Напомним, ранее постоянный представитель Германии при НАТО посол Ганс-Дитер Лукас заявил, что миротворческая операция ООН должна быть развернута на востоке Украины, однако она не может быть альтернативой относительно выполнения Минских договоренностей.

Что такое миротворческая миссия?Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".