Місія ОБСЄ не знайшла підтвердження витоку хімікатів в окупованій Горлівці

Спостерігачі СММ ОБСЄ спростували інформацію про те, що на заводі в Горлівці нібито стався витік аміаку. Раніше про це повідомила українська розвідка.

Як мовиться у звіті ОБСЄ, ситуація на заводі у Горлівці залишається спокійною.

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Водночас міжнародні спостерігачі заявили, що стежитимуть за ситуацією на території міста, що є непідконтрольним уряду України.

16 і 17 січня місія уточнювала повідомлення про можливий витік аміаку на заводі в Горлівці. СММ зафіксувала там спокійну ситуацію і буде продовжувати уточнювати інформацію,

– мовиться у повідомленні.

Раніше українська розвідка повідомляла, що у Горлівці на хімічному заводі "Стирол" стався витік хімікатів. За даними розвідників, окупанти втратили контроль над хімічними препаратами, які завозяться на Донбас. Це могло б призвести до екологічної катастрофи на Сході України.

Існує ще одна небезпека

Однак є ще один ризик, про який заявили розвідники. Річ у тім, що ймовірний витік Росія може використати для агресії. Зокрема мовиться про техногенну катастрофу.

Спричинена російськими окупантами техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин, а також як привід для розширення збройної агресії проти нашої держави,

– попередила розвідка.

Чому стався витік на "Стиролі"

Влітку 2013 року на "Стиролі" вже траплявся викид аміаку. Тоді внаслідок аварії загинуло 6 людей, а ще 25 – постраждали.

Під час огляду трубопроводу фахівці виявили тріщину довжиною 10 сантиметрів, через яку й відбувся витік. Спершу розглядали кілька версій причин аварії: неправильна експлуатація обладнання, порушення правил безпеки або людська недбалість. Утім, згодом назвали остаточну причину – незадовільний стан аміакопроводу, який постраждав від корозії.