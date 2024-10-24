Міська влада втратила інтерес до виконання меморандуму із добудови об'єктів "Аркади", – Щербаков

Через три роки після підписання Меморандуму про добудову та передачу інвесторам об'єктів збанкрутілого банку "Аркада" міська влада Києва ставить під загрозу його виконання.

Про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" розповів Віталій Щербаков, інвестор та голова створеного на виконання Меморандуму колегіального органу – Дирекції з добудови.

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За словами Щербакова, Меморандумом визначено джерело фінансування дефіциту на побудову об'єктів "Аркади". Це 10% від площ, згенерованих від будівництва та продажу квартир в новому ЖК "H2O" на масиві "Осокорки центральні".

Старт продажів у цьому ЖК запланований до кінця року, що має пришвидшити процес, адже поки що роботи по добудові об'єктів ведуться виключно коштом кооперативів, які організували самі інвестори, а також компанії Stolitsa Group, яка добровільно авансує на це власні кошти.

Водночас голова Дирекції з добудови стверджує, що на сьогодні більшість підписантів Меморандуму перестали виконувати свої зобов'язання, а окремі дії міської влади взагалі ставлять під загрозу його виконання.

Як приклад він навів судові процеси між Київською міською радою та забудовником ЖК "Патріотика" ТОВ "Будеволюція".

У 2017 році компанія-забудовник ЖК "Патріотика" за 365 мільйонів гривень побудувала великий блок теплопідстанції та тепломагістраль в Дарницькому районі Києва. Роботи здійснювались за кошти фонду фінансування будівництва "Патріотика", тобто за кошти інвесторів,

– розповів Щербаков.

За його словами, фактично грошима інвесторів побудували не квартири, а об'єкт інфраструктури для міста. Забудовник виконав ці технічні умови та розраховував, що місто поверне ці гроші у фонд фінансування будівництва.

"В планах Дирекції з добудови було направити ці кошти, нехай і дещо знецінені інфляцією за ці роки, на добудову 28-го будинку "Патріотики". Але юристи Київської міської ради в суді зайняли принципову позицію: міська влада не має бажання і не вбачає доречним повертати гроші інвесторів "Аркади" для добудови їх будинків. Верховний Суд у результаті став на бік Київської міської ради і відмовив у задоволенні цього позову", – додав Щербаков.

Інший приклад – судові процеси щодо земельних ділянок на "Осокорках Центральних".

"Фактично, основа Меморандуму – п'ять земельних ділянок загальною площею 176 гектарів, на яких має бути побудований ЖК "H2O" і 10% прибутку з якого буде спрямовано на добудову "Еврики", "Патріотики" та "Патриотики на озерах", – пояснив Щербаков.

Він додав, що у 2020 році закінчився термін оренди цих ділянок, почалися судові процеси щодо їхнього продовження. По трьох договорах є позитивні для інвесторів рішення Верховного Суду – вони пролонговані до 2035 року, на першій ділянці при цьому на виконання Меморандуму компанією Stolitsa Group зараз активно ведеться будівництво того самого нового ЖК "Н2О".

Але в кінці серпня Верховний Суд відмовив забудовнику ТОВ "Контактбудсервіс" у продовженні договору оренди четвертої ділянки. Це фактично поставило під сумнів виконання Меморандуму та отримання коштів для добудови. Цьому знову ж таки передувала принципова позиція Київради в суді. При цьому, доля ще однієї ділянки, п'ятої, досі розглядається судом,

– стверджує Щербаков.

За його словами, місто підписало Меморандум і гарантувало допомогу в добудові об'єктів "Аркади".

"Натомість зараз ми стикаємося з проблемами щодо фінансового сприяння (хоча такі зобов'язання в нього за Меморандумом є), та і навіть сприяння адміністративного та організаційного – вищеописана позиція юристів Київради в суді зайве тому підтвердження", – додав він.

Нагадаємо, в результатів банкрутства банку "Аркада" понад 10 тисяч київських родин опинилися без обіцяного забудовником житла.

Меморандум, який визначає принципи та спосіб добудови та передачі інвесторам об'єктів збанкрутілого банку "Аркада" був підписаний у квітні 2021 року. Зокрема, сторонами меморандуму виступили: