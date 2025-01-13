У ЗСУ пояснили, чому росіяни не поспішають розгортати міські бої в Покровську

Росіяни намагаються закріпитися у малих селищах Донецької області, південніше Покровська, задля подальшого просування. Наразі у власне ключовий населений пункт окупанти не просуваються, і це є вигідним для противника.

Наразі ворог намагається взяти Покровськ хоча б у часткове охоплення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", майора Віктора Трегубова в етері телемарафону.

Дивіться також Фінал битви за Курахове, КАБи дістають до Дніпропетровщини: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка ситуація у Покровську

Зазначається, що росіяни, ймовірно, намагаються вийти на лісосмугу, яка недалеко від траси, через яку йде частина постачання до Покровська.

Це впринципі логічно, що вони так роблять. Ну я б не сказав, що зараз їм це вдалося, але вони дуже стараються і мають великий ресурс – і людський, і технічний, і логістичний,

– зазначив речник.

За його словами, станом на зараз Покровський напрямок ключовим, там тривають найбільш інтенсивні та запеклі бої. Він пояснив, що ворог "сточується", оскільки Покровськ є великим та укріпленим містом. Спікер нагадав, що у 2022 році окупанти атакували Маріуполь "хвилями".

"Вони (росіяни – 24 Канал) набирали велику кількість людей з окупованих територій, які просто бігли вперед людськими хвилями, потім ці хвилі закінчувалися, потім кадирівці гнали вже росіян тими ж людськими хвилями, і зрештою просто руйнувалось усе місто", – додав він.

Віктор Трегубов зауважив, що ворогу наразі вдосталь міських боїв, зокрема у населених пунктах Курахове та Торецьк, тому противник уникає подібної тактики у Покровську станом на зараз.

До слова, він висловив сподівання, що росіян стримає й той факт, що ЗСУ проводять операцію з ураження ворожих командних пунктів. Поки відомо про три цілі, по яких українські військові завдали удару. Це командні пункти на Курщині, в Харцизьку та Новогродівці Донецької області.