Міських голів Токмака і Молочанська на Запоріжжі усунули від влади

Російські окупанти встановлюють маріонеткову владу у захоплених населених пунктах. Зокрема, склав повноваження мер Токмака Ігор Котелевський, а очільницю Молочанська Ірину Липку загарбники викрали.

Про це 15 квітня заявив очільник Пологівської райдержадміністрації Артур Крупський. За його словами, росіяни ще не встигли представити "мера" Молочанська.

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"У Токмаку виконувачем обов'язків міського голови призначили Володимира Вольвача. Ігор Котелевський склав повноваження, але продовжує бути у місті, працює, аби допомагати токмачанам", – розповів Крупський.

Мають списки українців

Окупанти поставили блокпост у Молочанській громаді. Вони нікого не пускають та не випускають. Крім цього, проводять обшуки в людських помешканнях і викрадають учасників АТО та активістів. Росіяни мають списки тих, кого хочуть заарештували.

У Молочанську загарбники також перевіряють телефони. Проте в Токмаку такого ще не робили.

Люди заблоковані

На захоплених територіях складна гуманітарна ситуація, але комунальники, рятувальники, банки та медики продовжують працювати. Зокрема, лікарі приймають до 12:00.

Найбільшою проблемою для місцевих жителів є придбання товарів в магазинах, оскільки більшість з них приймають лише готівкові кошти, а з їхнім отриманням є певні труднощі,

– розповів Крупський.

Він додав, що магазини значно підняли ціни на товари. Через це найбідніші громадяни не можуть придбати необхідне. Проте населенню допомагають свідомі місцеві підприємці й безплатно роздають їжу.

"Організовані гуманітарні коридори зараз не працюють. Охочих виїхати з Токмака та Молочанська дуже багато, тому є реальна потреба збільшити кількість евакуаційних рейсів. Але зараз такої можливості немає", – додав Крупський.

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