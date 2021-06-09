На пропозицію перейменувати вулицю ініціатору відповіли відмовою. Відповідне звернення підписав міський голова Барвінкового Олександр Бало.
Скандал Ходять обдовбані містом, ненавиджу потвор, – лашмейкерка відзначилася заявою про військових
"Не здійснили героїчний вчинок"
У своїй відповіді міська рада Барвінкового посилається на статтю 3 закону про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен фізичних осіб.
Як зазначають у Барвінківській міській раді, це можна зробити, аби увічнити пам'ять людей, які:
- внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність, розбудову Української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України;
- здійснили героїчний вчинок, звершення в ім’я Батьківщини;
- зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя.
Виходить, що міський голова, адже він поставив свій підпис під цим документом, не визнає, що загиблі в АТО вчинили героїчний вчинок заради Незалежності України.
"Внесені вами пропозиції щодо перейменування вулиці Московської на честь одного з уродженців міста як учасника російсько-української війни не підлягають розгляду через невідповідність статті 3 закону та з урахуванням того факту, що оголошення стану війни з РФ у порядку, визначеному Конституцією, Верховною Радою не здійснювалося", – відповіли у Барвінківській міській раді.
Між тим вулиця Московська могла носити ім'я одного з трьох містян, які полегли у війні:
- Сергія Кобицького, який загинув у 2014 році
- Юрія Лінивенка, полеглого у 2015 році
- Євгена Солодовника, що загинув у 2014 році.
Верховна Рада і визнання війни
- У 2015 році нардепи ухвалили постанову про відсіч збройній агресії Росії, де означила її причетність до збройного конфлікту та закликала його припинити.
- Верховна Рада у березні 2021 року схвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Її називають одним із найжорсткішим звернень за усі 7 років конфлікту.
- У постанові зазначили, що російська агресія проти України триває з 20 лютого 2014 року. Внаслідок ворожих дій загинули понад 13 тисяч українців, понад 30 тисяч – отримали поранення.
- Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.