У Черкаській міській раді 28 серпня податкова поліція влаштувала обшуки. За словами мера Анатолія Бондаренка, у слідчих діях взяли участь 55 людей.

За словами Бондаренка, обшук проводить податкова поліція Києва. Про це очільник Черкас повідомив на особистій сторінці у фейсбуці.

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У пресслужбі управління Державної фіскальної служби у Києві на запит РБК-Україна повідомили, що поки їм нічого не відомо про ці обшуки.

Давайте скажемо що це співпадіння: поки президентський кортеж шукають жителі міста, у Черкаській міській раді (проводяться – 24 канал) обшуки податковою міста Києва. Разом перевіряючих сьогодні 55 осіб.... без слів,

– заявив Бондаренко.

Обшук у Черкаській міській раді, дивіться відео:

Зеленський саме прибув з візитом на Черкащину

Президент України Володимир Зеленський 28 серпня саме прибув на Черкащину, щоб представити нового голову ОДА Сергія Сергійчука. За словами речниці президента Юлії Мендель, Зеленського зустріли короваєм.

Зеленський знову пожартував про "бандита" Бондаренка

Під час візиту президенту запропонували відвідати передмістя Черкас. Зеленський пожартував, що приїде за однієї умови: якщо не буде мера Бондаренка, якого він колись охрестив "бандитом". Зрештою, глава держави прийняв запрошення і пообіцяв завітати зненацька.

Що відомо про критику Зеленського на адресу Бондаренка