Міст був замінований, але Україні протистояли переважаючі у 15 разів сили, – ЗСУ про Чонгар
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російським окупантам під час повномасштабного наступу вдалося прорватися з окупованого Криму на Південь України. Ворог пройшов через селище Чонгар, хоча міст, який з'єднує окупований Крим та материкову Україну, був замінований.
У Генштабі ЗСУ вперше прокоментували замінування Чонгару
У пресслужбі Генштабу ЗСУ спростували чутки про начебто "незамінування" Чонгару. Саме через цей перешийок російські окупанти здійснили наступ на Півдні.
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У Генштабі ЗСУ наголосили, що міст було заміновано, але українським військовим протистояли переважаючі у 15 разів сили російського противника.
Повідомляється, що висновки щодо правомірності ухвалених рішень під час бойових дій будуть зроблені після їх завершення.
Позиція у нас проста. Герої повинні отримувати нагороди. Окупанти та їхні посіпаки – сидіти за ґратами. А поки продовжуємо працювати на перемогу,
– заявили у Генштабі ЗСУ.
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