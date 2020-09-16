Важливу транспортну артерію Києва – міст Патона – закриють на ремонт до кінця 2025 року. Міст давно був у критичному стані, проте його визнали аварійним тільки у 2020 році.

Мер міста Віталій Кличко 15 вересня підписав розпорядження щодо початку реставрації мосту. Цей документ опублікували на сайті міської ради Києва.

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Коли завершать ремонт мосту

Міст повністю перебудовувати не будуть. Його реставруватимуть "з пристосуванням". Перебудова мосту неможлива, бо він є пам'яткою містобудування та архітектури.

Реставрація триватиме до кінця 2025 року, гарантія ремонту становитиме не менше, ніж 10 років.

Хто заплатить за реконструкцію мосту Патона

Ремонт проведуть за бюджетні гроші. Проте інвестори також можуть вносити свої пропозиції.Скільки коштуватиме реконструкція мосту поки невідомо.

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Хто реставруватиме міст

Замовником будівництва став Київавтодор. Він ще раніше міг почати реконструкцію моста Патона і навіть підготував проєкт технічного завдання.

Проте, щоб почати роботи, необхідно отримати дозвіл від Міністерства культури. На час реконструкції міст планують вивести з реєстру пам’яток, а після завершення всіх робіт – повернути назад у реєстр. Фахівці ще у 2019 році заявляли, що стан мосту Патона – критичний, а термін його експлуатації давно минув. Цьогоріч міст нарешті визнали аварійним.

Що відомо про міст Патона