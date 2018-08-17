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Шулявський міст закривають на ремонт: як зміниться рух транспорту

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Міст на Шулявці закривають на реконструкцію 18 серпня 2018
Міст на Шулявці закривають на реконструкцію 18 серпня 2018 / Радіо Свобода

З 18 серпня один із головних шляхопроводів Києва Шулявський міст закривають на реконструкцію. Його ремонтуватимуть майже півтора року.

Довгоочікувана реконструкція Шулявського мосту розпочнеться у суботу, 18 серпня, о 6 ранку. Про це йдеться у повідомленні на сайті КМДА.

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У Департаменті транспортної інфраструктури попереджають, що на транспортній розв’язці на перетині проспекту Перемоги та вулиці Вадима Гетьмана перекриватимуться з’їзди саме з вулиці Гетьмана на проспект Перемоги та з’їзд із проспекту Перемоги на вулицю Олександра Довженка. 

Для зручності водіїв організували два шляхи об'їзду:

вул.Борщагівська – проспект Повітрофлотський – шляхопровід Повітрофлотський;

вул.Зоологічна – вул. Дегтярівська – вул. Олександра Довженка.

Шулявський міст Київ закривають ремонт
Шулявський міст закривають на реконструкцію 18 серпня

Через закриття на ремонт Шулявського мосту також будуть внесені зміни в рух громадського транспорту. 

Автобус №2 курсуватиме за такою схемою: від вул. Булгакова до станції метро "Шулявська" за постійною схемою, далі: просп. Перемоги – вул. Шолуденка – вул. Борщагівська – вул. Гарматна – бульвар Вацлава Гавела, далі – за постійною схемою.

Шулявський міст закривають ремонт
Шулявський міст закривають на ремонт 18 серпня: зміна у русі громадського транспорту

Раніше у КМДА повідомляли, що приблизний термін реконструкції Шулявського мосту – 17 місяців.

З 1 серпня на капітальний ремонт закриють також вулицю Леонтовича у центрі Києва.

Теги: Новини України Новини Києва Шулявський міст Дороги КМДА
Джерело: 24 Канал
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